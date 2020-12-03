美通膨預期攀18個月高點

新冠疫苗進展將很快帶動經濟強勁復甦，金融市場預期美國未來通膨的指標攀抵18個月最高。(美聯社)

投資 人預料最近的新冠疫苗進展將很快帶動經濟強勁復甦，推升一項顯示金融市場預期美國 未來通膨的指標攀抵18個月最高。

美國10年期公債及同天期抗通膨債券的殖利率 差「平衡通膨率」，在1日升抵1.83%，站上去年5月以來的最高點。

此外，一項衡量未來五年平衡通膨預期的交換率已躍升至2.25%，高於美國聯準會（Fed）設定、但多年來一直未能達成的2%目標。

在3月陷入疫情觸發的金融恐慌深淵時，這項交換利率曾跌至1.2%的歷史低點。

之後，Fed將利率摜壓至零並挹注市場體系數兆美元。

Vontobel資產管理公司債券投資組合經理人柯林說：「人們需知道一旦夢魘結束，經濟就會馬上重新開放，但所有這種流動性仍將到處流動。」他說，明年春天將會看到經濟動能爆發。

由於多款疫苗試驗展現正面成果，投資人已無視於全球確診病例激增及各國為抑制疫情蔓延而重新封鎖，反而將注意力放在未來經濟成長的反彈，因而預期未來通膨將走高。

Fed今年修正其通膨目標政策，接受消費者物價更快速上漲，也有助於支撐基金經理人的預期。Fed說，將允許未來通膨超過2%的目標，以彌補之前未能達標。

Mellon公司的主動固定收益的投資長雷杜克說，貨幣政策極度寬鬆而且仍將維持相當一段時間，加上Fed非常明確表示將讓通膨超標，中期通膨肯定會上升。

儘管距離3%的通膨率還很遠，但雷杜克說，通膨可能會有一段時間「持續」高於Fed的2%目標。Fed偏好的核心個人消費支出價格指數目前在1.4%附近盤旋。這項指標曾在2018年短暫高於2%。

隨著通膨預期上揚，長天期美國公債價格1日下跌，基準的10年期美國公債殖利率一度漲近0.1個百分點至0.94%，僅僅兩個月前，這項公債殖利率跌至0.7%以下。策略師也跟著調整其2021年的預測，許多預期這項公債殖利率最終將攀抵1.25%左右。