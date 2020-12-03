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金山灣區再現疫情裁員潮 總數超過2000人

疫情催動 貿易加速全球化

編譯林奕榮／綜合報導
專家認為，疫情刺激國際貿易強勁反彈。（路透）
專家認為，疫情刺激國際貿易強勁反彈。（路透）

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟之際，部分人士原本認為疫情會成為壓垮全球化的最後一根稻草，並拉開保護主義的帷幕；然而，以供應鏈靈活適應、國際貿易強勁反彈的現況來看，疫情反成全球化的「大型加速器」。

彭博資訊報導，新冠疫情第一波封鎖措施實施期間，國際商務急遽挫跌；但各國祭出的緊急財政與刺激方案，以幾乎同樣強的力道推動全球貿易反彈。

世界貿易組織（WTO）今年初預測，全球貿易今年最多可能重挫32%，比大蕭條時期還慘重；不過，若第4季能維持目前趨勢，今年全球商品貿易可能只下滑9.2%，優於2009年金融危機最嚴峻時期的萎縮12%。

歷經兩年美中關稅戰後，透過供應商網路進行的貿易成了消費者的命脈，也協助許多企業吸收衝擊；行李箱品牌新秀麗、連鎖藥局沃爾格林聯合博姿等公司並未撤出全球市場，而把生產轉往海外。這些跨國企業應對疫情，正研議各種新策略，並尋找製造產品的新地點。WTO首席經濟學家庫曼表示：「我們發現，各供應鏈非常靈活、具有適應力。」

本周亞洲公布的幾項出口指標，均反映今年國際貿易強勁反彈；南韓出口11月重回成長，主因美國、歐盟等主要市場成長帶動；中國財新製造業採購經理人指數（PMI）11月飆升至十年高點，另一項中國官方製造業PMI則顯示，11月製造業增速快於預期，動能則來自出口。日本製造業PMI指標也回升至疫情前的水準；台灣11月製造業PMI則創2018年以來新高。

滙豐控股貿易融資全球負責人布萊斯表示，企業並沒有為了防止新風險而把供應鏈遷回國內，實際狀況正好相反。她認為，疫情有如貿易的「大型加速器」，尤其是受到科技扶助的領域；各企業均強化區域基地，瞄準亞洲的約30億名新興中產階級消費者。

疫情 中國 大蕭條

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