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OECD下修明年經濟成長預測

編譯林聰毅、劉忠勇／綜合報導

經濟合作發展組織（OECD）1日發布喜憂參半的最新全球經濟展望報告，儘管上修了今年的經濟成長預測，但以北半球疫情復熾、重新封鎖為由，調降明年的成長預測。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾也表示，新冠肺炎疫苗開發固然有進展，但美國經濟仍然處於受損和不確定的狀態。

OECD預期，今年全球經濟將萎縮4.2%，預估減幅小於9月時預測的4.5%，原因是新冠疫苗研發的進展，以及全球政府與央行採取行動減輕疫情危機的經濟衝擊。

不過，OECD調降明年全球經濟成長預測，由9月預估的5%降至4.2%，並表示這種疫情爆發與封鎖的模式將持續一段時間，造成永久性傷害的風險愈來愈高。

OECD預估在中國強勁復甦的帶動下，全球經濟總產值將在2021年底以前重返疫情前水準，明後兩年的平均成長率約4%（明年4.2%、後年3.7%），但該組織也警告，新冠肺炎疫情復熾已大幅削弱全球復甦動能，若各國政府過早撤回支持或未能提供有效疫苗，情況可能更糟。

在OECD成員國中，中國是今年唯一經濟成長的國家，預估擴張1.8%，明年將加速至8%，後年則將趨緩至4.9%。美國今年GDP預估將萎縮3.7%，明年成長3.2%，後年擴張3.5%，但前提是祭出新一輪財政刺激措施。

歐元區今年將萎縮7.5%，多國今年可能陷入雙底衰退。明年、後年分別成長3.6%及3.3%。

OECD首席經濟學家布恩說：「假如公衛或財政政策步履蹣跚，我們將失去信心，前景將更令人沮喪」。「我們尚未脫離險境，我們仍身處疫情危機，意味著仍有很多政策待推動。」OECD再次呼籲政府採取持續行動，凸顯世界經濟的脆弱性，因為疫情初期幾個月的嚴重衝擊導致許多地區的經濟陷入長期低迷。儘管最近陸續傳出疫苗利多，但各國央行總裁仍持謹慎看法。

此外，鮑爾1日將出席參院銀行委員會聽證會，他在預先發布的講稿指出，最近的新冠疫苗消息從中期來看相當正面，但「目前仍有重大挑戰和不確定因素，包括（疫苗問世的）時機、生產和配送上以及不同群體之間的效力」。

他也對新冠肺炎確診病例在美國、乃至全世界再度增加，表示憂心。

(路透)
(路透)

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