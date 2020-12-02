亞歐製造業PMI持續擴張中

歐元區與亞洲11月製造業景氣持續擴張，繼續為經濟復甦提供重要支撐，但未來幾個月仍將遭遇新冠肺炎疫情 復熾、及政府被迫再度限制經濟活動的威脅。

中國 經濟活動迅速回升，幫助亞洲製造業11月持續穩定復甦。中國11月財新製造業採購經理人指數（PMI）升至54.9，為2010年12月以來最高，也拉抬北亞幾個出口導向經濟體的工廠活動。IHS Markit的數據顯示，南韓11月製造業PMI升至52.9，是2011年2月以來最高；日本升至49，為去年8月來最佳，雖仍低於象徵景氣榮枯線的50，但距離重返擴張又更近一步。

在東南亞 與南亞，印尼製造業景氣重返擴張，泰國與印度擴張步調放慢，越南景氣則陷入萎縮。

彭博資訊經濟學家認為，亞洲製造業數據好轉，反映當地製造業在新冠疫情升溫的逆風中維持穩定，但未來幾個月的挑戰仍不小，因為許多亞洲國家的新冠疫情復燃將帶來壓力，而美國與歐洲爆發新一波疫情，也可能抑制外部需求，衝擊程度則取決於各國防疫措施的嚴格程度，也讓各國政府和央行面臨維持或加碼大規模刺激措施的壓力。

歐元區11月Markit製造業PMI略降至53.8，低於10月的54.8，但為連續第五個月高於50。IHS Markit首席商業經濟學家威廉森表示：「封鎖措施導致歐元區製造業11月擴張步調放慢，但連續（五個月）擴張，應有助減緩封鎖措施對經濟衝擊。」