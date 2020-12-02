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亞股本月料乘勝追擊

編譯湯淑君／綜合報導

如果鑑往可知來，投資人12月應把注意力轉向亞洲股市，年底獲得豐碩投資成果的機率更大。

根據彭博資訊編纂的近十年資料，MSCT亞太指數繼11月大漲10.2%、寫下2009年來大單日漲幅紀錄後，12月可望繼續乘勝追擊。2010年來，該指數12月平均上漲1%，兩倍於美股標普500指數的12月平均漲幅。新冠肺炎疫苗研發頻報佳音，有望遏制疫情，進而助長明年全球經濟強勁復甦的樂觀預期，觸動資金上月大舉回注入亞股。

在經濟成長跡象堪稱亞洲最強的中國大陸和台灣，股價漲勢蓄勢待發，本月表現也可望是此區最強的。

這是根據近年歷史紀錄所做的推斷。過去十年來，中國滬深300指數12月平均漲3.3%，台灣加權股價指數平均報酬率近2%，都遙遙領先香港、日本和韓股。

在全球投資人受疫苗好消息激勵而開始注意起價值型股票之際，法國巴黎銀行亞太股票研究主管雷紹德里表示，提起亞股，就不能忽略成長題材與「科技大趨勢」。他建議維持平衡的投資策略，兼具價值型和成長型股票。他的亞洲投資組合模型包含配置比重稍微過半的科技、媒體和電信股，搭配非必需性消費品股，以及金融、房地產、能源、原物料和工業等傳統價值型股票。

投資 指數 股票

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