我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

H-1B工作簽證「高薪優先」遭法官駁回

參加華人慶生聚會 舊金山市長疑違防疫令惹爭議

特斯拉納史坦普500 掀波

編譯葉亭均／綜合報導

史坦普道瓊指數公司宣布，電動車大廠特斯拉（Tesla）三周後將一次納入美股史坦普500指數，放棄先前曾經考慮分兩階段進行。此調整勢必在市場掀起漣漪效應，但不少分析師認為，依傳統方式進行對市場的干擾至少會低一點。

史坦普道瓊指數公司在11月的最後一天表示，特斯拉股票將依所有經自由流通量調整後的市值，在12月21日開盤交易前被納入史坦普500指數，且一步到位。至於特斯拉將取代指數中的哪家公司，要到11日才公布。

依30日收盤價計算，特斯拉市值已膨脹至5380億美元左右，躍居美國第六大上市公司，在史坦普500的權重預估會超過1%，納入指數後勢必在市場掀起漣漪效應，因為基金經理人必須調整投資組合。追蹤史坦普500指數的基金大約有11兆美元，無論特斯拉以何種方式納入，指數追蹤基金的經理人這幾周不得不賣出一些其他公司的股票，以便在投資組合中為特斯拉騰出空間。

此時也正值年關將近，今年股市已因新冠肺炎疫情而劇烈震盪，特斯拉本身也是一檔起伏甚大的股票，對整體市場的影響值得投資人特別留意。

先前史坦普道瓊指數公司之所以考慮讓特斯拉分批納入指數，主要是部分交易員和投資人建議，如此做法對市場的整體影響較小，但Interactive Brokers首席策略師索斯尼克表示，若以新方式將規模如此龐大的個股納入指數，對市場的干擾不會比較小。

特斯拉今年累計上漲近580%，該股將納入史坦普500一事宣布至今，則已大漲近40%；期權交易還顯示，市場看好特斯拉將比目前的588美元左右再漲逾10%。

至於真正加入後的表現會如何？曾在Aegon資產管理公司擔任執行長的投資人布雷克表示，從歷史經驗來看，12月21日納入指數起初會帶來一輪買盤，但之後股價可能會回落，下跌約10%至20%，就像臉書七年前加入史坦普500指數情況一樣。

特斯拉也將創下納入史坦普500指數時企業市值最大紀錄，上一個歷史紀錄是「股神」巴菲特的波克夏公司在2010年納入史坦普500時締造，當時波克夏市值約1270億美元。放棄將特斯拉分兩次納入指數，改回一次納入的傳統做法，是指數編纂公司在徵詢過投資圈意見後所做的決定。這個做法也是特斯拉幫忙寫下的歷來首次紀錄。

指數 特斯拉 史坦普500

上一則

Zoom示警：明年毛利率有壓

下一則

羅比尼：比特幣價格被操控

延伸閱讀

特斯拉CEO馬斯克促員工：錙銖必較 支撐股價

特斯拉CEO馬斯克促員工：錙銖必較 支撐股價
上海特斯拉量產Model Y 進度加快

上海特斯拉量產Model Y 進度加快
440億！史坦普全球大併購

440億！史坦普全球大併購
特斯拉11.5萬輛Model S和X遭調查 市值超越波克夏居第6

特斯拉11.5萬輛Model S和X遭調查 市值超越波克夏居第6

熱門新聞

反向投資分析師卡普蘭提醒投資人，當心美股一波「相當嚴重」的跌勢可能已經展開。(路透)

分析師：「三劍客」快觸底反彈 美股恐將大跌

2020-12-01 09:31
特斯拉股價不斷飆漲也讓創辦人兼執行長馬斯克身價持續衝高，圖為馬斯克9月初開心訪問德國特斯拉電動車生產工廠畫面。歐新社

創辦人成全球第二富豪隔天 特斯拉市值也破5千億美元

2020-11-24 12:18
徐仲薇曾經是台灣知名女藝人，80年代出了「是不是我對你太好」、「掏心」「Being my self」，被譽為候鳥歌手。(報系資料照)

昔玉女歌手徐仲薇 將掌渣打新財管部門

2020-11-29 13:20
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：川普「二戰」反擊 下台前搞破壞踐踏經濟

2020-11-25 07:55
國際金價27日盤中跌破每盎司1800美元，恐創近兩個月來最大周跌幅。(Getty Images)

發生什麼事？中國多家銀行暫停個人貴金屬業務開戶

2020-11-27 22:07
安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗警告，投資人應當心企業破產潮。（路透）

疫苗當股市靠山？專家：小心這因素讓投資人遭算帳

2020-11-29 20:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
百餘頁機密文件曝光 CNN披露中國當局隱匿疫情

百餘頁機密文件曝光 CNN披露中國當局隱匿疫情
白宮防疫專家突辭！白登新冠顧問鬆口氣：他並不夠格

白宮防疫專家突辭！白登新冠顧問鬆口氣：他並不夠格
彩券公式被破解？普林斯頓畢業生刮中66張賺進600萬

彩券公式被破解？普林斯頓畢業生刮中66張賺進600萬
火災時 Zappos謝家華和「靈魂伴侶」在一起 警調查受困或反鎖

火災時 Zappos謝家華和「靈魂伴侶」在一起 警調查受困或反鎖
疫情+房租…經營29年 三和燒臘歇業

疫情+房租…經營29年 三和燒臘歇業