Zoom示警：明年毛利率有壓

視訊會議服務商Zoom上季營收 與獲利雙雙優於預期，對本季的營收展望也高於市場預期，但隨著免費用戶激增難以填補節節攀高的成本，Zoom警告明年毛利率將持續面臨下行壓力，投資人憂心Zoom在疫情 期間榮景恐無以為繼。

Zoom在美股11月30日盤後公布，第3季（截至10月31日止）銷售較去年同期激增367%至7.77億美元 ，調整後獲利勁增89%至1.98億美元，雙雙優於市場預期。FactSet訪調的分析師預估，銷售為6.94億美元，利潤為1.49億美元。

Zoom並預期，截至明年1月的本季營收最高可達8.11億美元，優於分析師預期的7.19億美元。然而，儘管比起去年同期成長330%，卻已稍低於前兩季的增幅。

拜疫情帶起居家辦公和遠距教學潮所賜，Zoom今年來股價勁漲七倍，但已引發漲過頭的疑慮，如今又預測本季營收成長放緩，讓投資人更加擔憂2021年的表現將不如今年。

Zoom在美股1日早盤跌約11.8%，從10月的前波高點至今已跌逾15%。

根據財報，付款購買Zoom服務的訂戶數，增速不如疫情初期。Zoom上季企業客戶數（員工數至少十人）較去年同期成長485%至43.37萬個，但僅比第2季增加17%；相較之下，今年第2季比第1季勁增40%。

此外，第3季免費用戶數躍增，包括新學年度大多以線上教學取代到校上課的逾12.5萬所幼兒園、小學和中學。