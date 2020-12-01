羅傑斯看2021 點出2大風險

有「商品大王」之稱的著名投資 人羅傑斯（Jim Rogers）11月30日表示，2021年最大風險，包括美國 政府承擔的債務與聯準會（Fed）前所未見的印鈔量。知名財經專家伊爾艾朗（Mohamed A. El-Erian）也警告，在股市上月大漲後，投資人要留意將在較長的一段時間後面臨「算總帳」。

羅傑斯表示，鑒於全球的債務水準，他預期未來十年市場將經歷他有生之年最艱困的時光，「我們曾經歷2008年債務過高的恐怖時光，自那之後，各地債務水準都已飆高，甚至難以計算增加多少負債」。

他預期，白登當選美國總統後，Fed將繼續印鈔並增加支出，而且「若（Fed前主席）葉倫擔任下任財長，她會樂於印鈔和增加支出」。但他不看空美元 ，反而看好美元避險魅力，他也不會以當前價格買入黃金或白銀，但考慮在價格下跌時把這兩種貴金屬納入投資組合，「從歷史角度看，白銀比黃金便宜得多。金銀我都會買，但會買更多白銀」。

伊爾艾朗日前則警告，現在有一個可能的麻煩，是Fed將支撐市場與新冠疫苗出現進展這兩個利多都無法修補的，也就是企業破產情況正在發生。

他也談到股市多頭走勢與現實世界脫鉤的情況，「這對社會來說並不妥善，對市場長期而言也不健康。

你應該要擔心長期遭到算總帳，尤其是當經濟並未迅速改善，可能促成一場非常高的資產危機」。