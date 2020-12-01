我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台秋冬防疫專案12月起跑 入境新規一次看

感恩節後「50州同爆天災」新冠住院達9.3萬人

羅傑斯看2021 點出2大風險

編譯林奕榮／綜合報導

有「商品大王」之稱的著名投資人羅傑斯（Jim Rogers）11月30日表示，2021年最大風險，包括美國政府承擔的債務與聯準會（Fed）前所未見的印鈔量。知名財經專家伊爾艾朗（Mohamed A. El-Erian）也警告，在股市上月大漲後，投資人要留意將在較長的一段時間後面臨「算總帳」。

羅傑斯表示，鑒於全球的債務水準，他預期未來十年市場將經歷他有生之年最艱困的時光，「我們曾經歷2008年債務過高的恐怖時光，自那之後，各地債務水準都已飆高，甚至難以計算增加多少負債」。

他預期，白登當選美國總統後，Fed將繼續印鈔並增加支出，而且「若（Fed前主席）葉倫擔任下任財長，她會樂於印鈔和增加支出」。但他不看空美元，反而看好美元避險魅力，他也不會以當前價格買入黃金或白銀，但考慮在價格下跌時把這兩種貴金屬納入投資組合，「從歷史角度看，白銀比黃金便宜得多。金銀我都會買，但會買更多白銀」。

伊爾艾朗日前則警告，現在有一個可能的麻煩，是Fed將支撐市場與新冠疫苗出現進展這兩個利多都無法修補的，也就是企業破產情況正在發生。

他也談到股市多頭走勢與現實世界脫鉤的情況，「這對社會來說並不妥善，對市場長期而言也不健康。

你應該要擔心長期遭到算總帳，尤其是當經濟並未迅速改善，可能促成一場非常高的資產危機」。

投資 美國 美元

上一則

美元收復失地 從逾兩年谷底回升

延伸閱讀

「商品大王」羅傑斯：明年最大風險是美國負債和印鈔

「商品大王」羅傑斯：明年最大風險是美國負債和印鈔
疫苗當股市靠山？專家：小心這因素讓投資人遭算帳

疫苗當股市靠山？專家：小心這因素讓投資人遭算帳
疫情惡化 聖馬刁縣恐也退至紫色層

疫情惡化 聖馬刁縣恐也退至紫色層
白登隔空喊話「總統先生，我期待跟你談談」

白登隔空喊話「總統先生，我期待跟你談談」

熱門新聞

特斯拉股價不斷飆漲也讓創辦人兼執行長馬斯克身價持續衝高，圖為馬斯克9月初開心訪問德國特斯拉電動車生產工廠畫面。歐新社

創辦人成全球第二富豪隔天 特斯拉市值也破5千億美元

2020-11-24 12:18
徐仲薇曾經是台灣知名女藝人，80年代出了「是不是我對你太好」、「掏心」「Being my self」，被譽為候鳥歌手。(報系資料照)

昔玉女歌手徐仲薇 將掌渣打新財管部門

2020-11-29 13:20
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：川普「二戰」反擊 下台前搞破壞踐踏經濟

2020-11-25 07:55
國際金價27日盤中跌破每盎司1800美元，恐創近兩個月來最大周跌幅。(Getty Images)

發生什麼事？中國多家銀行暫停個人貴金屬業務開戶

2020-11-27 22:07
特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）今年9月初訪問德國柏林附近的超級工廠廠址，與在場人士談話。 ( 歐新社)

馬斯克身價如火箭沖天 擠下蓋茲 躍居全球第二大富豪

2020-11-23 19:22
一項最新調查指出，今年美國千禧世代在申請信用卡時，約有兩成遭到拒絕。（美聯社）

今年美國這個世代申請信用卡有兩成遭拒

2020-11-23 11:09

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
苦練胸肌腹肌莫忘平衡 小心夾擠症候群找上你

苦練胸肌腹肌莫忘平衡 小心夾擠症候群找上你
燒傷？嗆傷？網路鞋王謝家華火災身亡 事故細節曝光

燒傷？嗆傷？網路鞋王謝家華火災身亡 事故細節曝光
謝家華邀父母訪新家 父：看到露營車被嚇到

謝家華邀父母訪新家 父：看到露營車被嚇到
謝家華死於「嗆傷併發症」 康州法醫中心：判定是意外

謝家華死於「嗆傷併發症」 康州法醫中心：判定是意外
女大生校園賣淫還寫日記公開 傳染愛滋全校男恐慌

女大生校園賣淫還寫日記公開 傳染愛滋全校男恐慌