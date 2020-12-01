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疫苗問市 金價明年再戰2000美元

記者賴昭穎／綜合報導
投行仍看好金價走勢，認為明年將再度挑戰2000美元價位。（Getty Images）
投行仍看好金價走勢，認為明年將再度挑戰2000美元價位。（Getty Images）

美國貨幣寬鬆政策帶動的資金行情持續，加上美國總統當選人白登入主白宮成為定局、新冠肺炎疫苗研發陸續傳出好消息，在避險需求降低的情況下，國際金價日前跌破每英兩一千八百美元關卡，11月30日震盪下跌至一七七○美元附近。法人長期仍看好金價走勢，認為明年將再度挑戰兩千美元價位；長期而言，當各國央行採取緊縮政策，恐怕就是金價大多頭結束的時候。

野村投信表示，近期黃金走勢持續疲弱，主要是受到美國製造業數據以及疫苗的樂觀訊息提振，美元短多強彈，導致金價走勢受到打壓。未來走勢方面，野村指出，仍然維持長線看多黃金的觀點，因為包含ＱＥ（貨幣寬鬆）和低利率等因素並沒有出現結構性的扭轉，這波的黃金走勢除了受到美元的壓力，也受到新冠疫苗出爐對於經濟復甦展望的信心增強，市場對各類資產的重新定價。

瑞銀則認為，儘管疫苗對黃金是中期拐點，但投資者最近似乎反應過度。首先，疫苗還未可以應用，分銷上仍然面臨挑戰，歐美疫情仍嚴峻。

另外，美國財政部突然要求聯準會歸還緊急貸款計畫中的未動用資金，凸顯政權轉移的風險。況且一旦共和黨繼續掌控參議院，新一輪的財政刺激方案規模將較小。尤其聯準會可能需要擴大ＱＥ目標至較長年期債券，從而支持通膨預期及引導實際利率進一步走低，代表美元吸引力下降。因此預期金價在明年一季再度挑戰兩千美元。

安本標準投信投資長彭炫通則說，黃金屬於避險性資產，當很多其他資產有比較高的投資報酬率時，會減少避險資產的需求，考量包括美國在內的各國貨幣政策持續寬鬆，資金會源源不絕的釋放到市場，金價未來還是可能走高，但各國央行採取緊縮之際，就是金價的大多頭中結束之時，目前大多頭因素還沒結束，最近會受壓力，主要是因為對避險性資產需求降低導致。

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