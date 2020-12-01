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台秋冬防疫專案12月起跑 入境新規一次看

航空業運疫苗 「世紀」級任務

編譯任中原、易起宇／綜合報導

美歐兩地公衛官員都正積極部署新冠病毒疫苗，預料本月起將開始施打，醫療前線人員及容易感染的民眾將優先獲得疫苗接種，預料須等到明年稍晚時疫苗的供給才可能因應需求。此時，航空業將面臨運送疫苗的「世紀任務」，必須在克服低溫冷凍環境的要求之際，還要兼顧速度。

英國預料將率先批准輝瑞（Pfizer）與BioNTech共同研發的疫苗，首批疫苗最快將在7日交貨。美國可能在食品藥品管理局（FDA）10日開會之後不久，批准輝瑞團隊及莫德納（Moderna）藥廠研發的疫苗。莫德納表示，其疫苗試驗的完整結果顯示，抵禦新冠病毒的有效率高達94.1%，且沒有任何嚴重的安全疑慮，將向美國和歐盟申請新冠肺炎疫苗的緊急使用授權。

美國國家過敏和傳染病研究所所長佛奇說，「幾乎能確定，我們可望在12月底之前對屬於第一優先類別的個人施打疫苗」。德國已展開準備工作；確保在歐盟藥品署（EMA）核准疫苗之後，民眾能在12月開始接種疫苗。EMA將於12月考慮是否批准輝瑞與莫德納疫苗；若能在12月批准，歐盟27國可望年底前施打。EMA將宣布接獲申請時間，之後將公布審查過程的詳細時間表。

各國航空業者肩負運送疫苗「世紀任務」，正積極準備運送上億劑疫苗。

疫苗 美國 歐盟

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