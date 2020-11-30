南韓四大集團結盟 開創新局

南韓財閥第三、四代陸續接班，SK集團會長崔泰源（右起）、三星電子副會長李在鎔、LG集團會長具光謨，2018年在同一個場合現身。（路透資料照片）

三星 集團會長李健熙上月辭世，李健熙的獨子李在鎔預料將接掌集團，如此一來，三星、現代、樂金（LG）、SK這南韓 四大財閥將正式進入家族新一代全面接班的新世代。不同於他們的父親或創辦人，這些接班人勢必要採取不同策略，才能進一步擴大他們的事業版圖。

韓國時報（Korea Times）報導，最顯著且常見的改變是，這些第三或第四代企業領導人都尋求整頓集團的組織結構，並彼此締結策略聯盟，以尋找新的商機，讓公司持續壯大。

如今，這四大財閥的舵手分別是三星副會長李在鎔、現代集團會長鄭義宣、SK集團會長崔泰源，及LG集團會長具光謨。除了崔泰源之外，其他領導人都介於40、50歲間，接掌各自的商業帝國皆不到三年。

有別於他們父親或第一代的創辦人，這些年輕一輩的領導人，正尋求更多與其他公司的合作機會，並經常舉辦會議，討論攸關產業的議題。

畢竟，他們所面臨的商業環境和父執輩所處的時代截然不同。這些集團都以本地業務起家，逐漸茁壯成跨國企業，但現在整個商業環境早已不可同日而語。

如今產業間的界線愈見模糊，因此為了促進成長動能，透過夥伴關係來尋求與其他企業合作，已變成勢在必行趨勢。這些新舵手在5至7月間所舉行的電動車 電池會議，便象徵他們展開全新合作關係的開端。

一家國際顧問業者的主管表示：「日新月異的商業趨勢讓他們合作的次數增加。先前，這四大財團間的競爭激烈，且都重視海外銷售，因此很少機會合作。不過，如今大家都將從原料業務往下游的成品製造發展，所以會更願意攜手」。

他說：「舉例來說，三星和樂金為現代生產電動車用電池和其他原料。本土原料業者和成品製造商進行協調是很重要的，因此必然會促進合作關係。」