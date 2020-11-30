全球股市旺 本月漲翻天

全球股市11月來已大漲13.2%。（美聯社）

受新冠疫苗 研發進展及白登當選美國 總統等利多激勵，全球股市攀抵歷史新高，本月來大漲13.2%，有望締造史上最大單月漲幅。市場專家與經濟學家認為，資金將繼續輪動到景氣循環類股與價值股，今年底前股市還會更上層樓。

MSCI AC世界指數 27日漲0.39%，升至623.76點的歷史新高，主因為新冠疫苗研發相繼傳出捷報，促使投資人買進風險資產。美國銀行的分析師說，在11月的三周時間裡有890億美元流入股票型基金，創下新高紀錄。

法國興業銀行旗下私人銀行漢布洛斯（Kleinwort Hambros）首席市場策略師庫馬爾說，這個月的漲幅「都與一個重要因素有關，那就是『疫苗』」。天利投資（Columbia Threadneedle）基金經理人班達利說，美國大選及疫苗利多，消除了市場上兩個重大尾部風險，「顯然仍有上漲空間」。

歐股道瓊歐洲Stoxx600指數本月來漲逾14%，為歷來單月最佳表現，但仍比今年初的價位低5%；倫敦富時100指數（FTSE 100）本月來也漲也超過14%，但仍比今年初低15%。

身兼紐約、費城聯準銀行顧問的紐約大學史登商學院教授艾查爾亞（Viral Acharya）表示，隨著全世界距離普遍接種新冠疫苗更近一步，全球股市更上層樓的條件已成熟。他說，基於疫苗的研發有更多進展，股市當然還會進一步上漲，「眼下多是正面消息，但我們也知道10月的疫苗研發也遭遇過一些挫折」。

但外界對阿斯特捷利康的疫苗仍有疑慮，而美國確診數激增及歐洲收緊防疫限制，多少將削弱樂觀氛圍。