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退休金基金報酬率 下滑

編譯任中原／綜合報導

全球新冠肺炎疫情已對全球退休金制度造成進一步傷害，可能迫使企業及組織提高退休金的提撥金額，因低利率環境使投資報酬率下降，以及新冠疫情過後通膨率可能提高。

退休金顧問機構Creat研究公司對17國、158個退休基金（資產總額達2兆美元）所做的調查顯示，各退休金基金擔憂在新冠肺炎疫情過後，許多國家的復甦將相當緩慢且令人失望，且多國政府及央行普遍擴張財政與貨幣政策，將導致通膨急升。

退休金基金主要是靠投資公債的利息收入；由於近年來利率一直偏低，退休金基金已在逆境中掙扎，如今肺炎疫情導致利率更低，基金財務因而更加脆弱。

受訪的退休金機構中，90%都預測2020年代的投資報酬率將比2010年代低，且75%的基金都預料通膨將升高。

Create執行長拉詹指出，「退休金基金的確擔心新冠肺炎疫情已摧毀全球退休金制度的資金比率」，新冠疫情帶來的不確定性，已使退休金基金更重視面對危機時的韌性，並針對疫後的多種可能情況預先布局。

今年基金的配息收入減少與利率下降，已經進一步削弱設定受益（DB）退休金計畫的資金部位。50%的DB退休金計畫預料將降低退休受益給付，因為資金部位減弱；近半數表示需要參與退休金計畫者提高提撥額，儘管許多企業及組織的現金流量萎縮。

拉詹表示，「在低利率時代很難落實DB計畫所承諾的給付」。超過80%的基金預測，各國央行拉升資產價格的能力將減弱，政府將強化對貨幣政策的掌控。Amundi投資長布南奎表示，「以往投資報酬主要都是受央行政策、而非實體經濟情況所影響，但我們將會看到這種情況出現逆轉」。

退休金 疫情 投資

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