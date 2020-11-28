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Dyson強攻AI機器人 5年將砸36億

編譯黃淑玲／綜合報導
戴森公司（Dyson）宣布，未來五年將再投資36.7億美元在人工智慧（AI）、機器人及能源儲存等領域，以開發新科技與新產品。（路透）
戴森公司（Dyson）宣布，未來五年將再投資36.7億美元在人工智慧（AI）、機器人及能源儲存等領域，以開發新科技與新產品。（路透）

以生產高檔吸塵器聞名的戴森公司（Dyson）宣布，未來五年將再投資27.5億英鎊（36.7億美元）在人工智慧（AI）、機器人及能源儲存等領域，以開發新科技與新產品，支出重心將放在新加坡、菲律賓及英國。

戴森表示，將擴充研發能量，擴大招攬機器學習與機器人等領域的工程師，關鍵焦點之一為商業化其固態電池技術，希望在2025年之前，擴增旗下產品陣容一倍，也是該公司業務首次走出「家庭以外」、跨入全新領域。戴森的產品主要包括吹風機、空氣清淨機及吸塵器等。

這筆新投資將投入三個地區，包括位於新加坡的新總部園區、英格蘭南部威爾特郡（Wiltshire）的兩座園區，並將在菲律賓設立新的軟體重鎮，金額也超越戴森2014至2020年花在研發上的約25億英鎊。

戴森執行長克魯格（Roland Krueger）說，這項投資行動「將開啟戴森的全新篇章」，「現在正是投資新科技之刻，例如能源儲存、機器人及軟體等。這些科技將提高我們產品的性能和耐用性，進而造福我們的用戶」。

戴森原打算從無到有自行開發電動車，但一年多前宣告放棄，當時因為「電動車夢」而開發固態電池技術。觀察家認為，戴森最有可能採取的行動，就是繼續發展電池。

投資 新加坡 電動車

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