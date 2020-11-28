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面板原料糾紛 夏普控康寧日本違約

記者蕭君暉／綜合報導

夏普27日發布新聞稿表示，夏普公司對康寧日本聲請假處分，主要是因為康寧生產液晶面板用玻璃「違反合約」。

夏普表示，旗下堺市10代面板廠（SDP）因液晶面板的玻璃採購問題，向大阪地院聲請假處分，請求美國特殊玻璃巨頭康寧旗下康寧日本停止違約行為。

SDP指控，康寧未經同意，將堺工廠生產的面板用玻璃，銷售給疑似中國企業的其他客戶，違反雙方合約。

由於新冠肺炎疫情，電視需求大增，面板業者積極搶料、確保足夠的面板用玻璃，SDP出手「固料」，11月26日申請假處分，主張康寧日本兩大違約。第一是SDP液晶面板用玻璃全數向康寧堺工廠採購，康寧只能在產能剩餘時，向其他客戶銷售。SDP指控，康寧還沒滿足SDP要求的出貨數量，便向其他面板廠銷售面板用玻璃。

SDP第二項指控，是康寧生產的面板用玻璃尺寸違反合約。康寧土地與廠房分別向夏普及SDP租用，租賃合約中約定，康寧生產與合約約定不同尺寸的面板用玻璃時，需經雙方書面同意。據SDP說法，康寧未經同意，即生產與合約約定不同尺寸的面板用玻璃，賣給中國客戶。

今年以來因為電視需求大增，部分液晶面板供貨吃緊、價格上漲。中國更因面板增產，造成面板用玻璃供應不足。SDP搶攻液晶電視用大型面板市場，面板用玻璃供貨不足，SDP生產就有問題。

SDP表示將採取一切手段確保液晶面板用玻璃順利供貨。而康寧日本則表示不予置評。

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