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大摩看美股 先蹲後跳

編譯任中原／綜合報導
摩根史坦利指出，因為財政與貨幣當局態度偏向被動，不過未來一年美股史坦普500指數可望上漲約7%。（路透）
摩根史坦利指出，因為財政與貨幣當局態度偏向被動，不過未來一年美股史坦普500指數可望上漲約7%。（路透）

摩根史坦利（大摩）指出，目前股市「熱過頭」的漲勢將難以為繼，預料年底前將回檔修正，因為財政與貨幣當局態度偏向被動，不過未來一年美股史坦普500指數可望上漲約7%，主因為流動性持續增加，與其他華爾街投銀一同「唱多」明年的美股表現。

大摩首席股市策略師威爾森指出，「現在財政與貨幣政策已變成因應性，而非先制性。只有股市出現壓力時，美國國會及／或聯準會（Fed）才會出手」。

大摩預測，未來一段震盪期結束後，未來一年仍是「牛市」，史坦普500指數明年底時可漲上3,900點，理由是各國央行持續對市場注入流動性。

大摩的首席利率策略師洪巴克說，預料Fed資產負債表將繼續擴大，四大央行未來兩年的資產負債表規模更將從目前的25兆美元擴大到30兆美元，「2021年很少有央行會升息，且有不少央行還會進一步降息」。

他說，2021年的重要特色是由流動性支持經濟成長。流動性的重要性，在於既能潤滑交易金融業務，也會使投資人的機會產生變化，「我們預測2021年狹義與廣義貨幣供給量都將增加」。

這些流動性來自於各國央行繼續實施量化寬鬆（QE）政策，包括大量買進公債、公司債及抵押擔保證券（MBS）。

預料明年八大央行平均每月共將買進3,040億美元的各種資產，相當於八國名目國內生產毛額（GDP）的0.66%。

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