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歐亞築堡壘 保護境內數據

編譯湯淑君／綜合外電
亞洲和歐洲積極築起數據堡壘，紛紛推動立法保衛境內數據。（美聯社）
亞洲和歐洲積極築起數據堡壘，紛紛推動立法保衛境內數據。（美聯社）

隨著企業看重大數據的價值，視為營運不可或缺的一環，各國也開始珍視小至住址、大到消費者習性的數位資料，甚至當成國家資產來捍衛。亞洲和歐洲對築起數據堡壘尤其積極，紛紛推動立法保衛境內數據不落外人田。

日經新聞報導，根據歐洲國際政經研究中心（ECIPE）和美國資訊科技與創新基金會（ITIF）的資料，全球已有八國實施「數據在地化」規定，要求境內蒐集的數據就地儲存，亞洲就占五國，包括中國、越南和印尼。這些措施的用意似乎是對外國科技公司設限，並扶植國內產業。

針對個資及涉及國家安全的敏感資訊，中國和越南都嚴格限制跨境傳輸。但批評者指出，這類規定不僅含糊不清，讓企業在遵行時備感吃力；這麼做也妨礙資訊自由流通，阻止這些資源充分發揮效益。科技公司擔心，高築這類數據堡壘，將窒礙創新。

最新攻防戰在印度開打。包含微軟、西門子等約30家公司9月聯名發表公開信，呼籲國會切勿制定法規，要求企業把個資和產業資料儲存在境內伺服器，並嚴格限制跨境傳輸。信上說：「我們擔心，法案中的若干條款將妨礙印度的經濟成長，並限縮在此地營運企業的創新能力。」

歐盟25日也提議立法建立一個涵蓋歐盟全區的數據市集，以利區內各國分享產業和政府資訊，前提是在主管當局監督下，依據歐洲標準保護這些數據。此舉凸顯歐盟希望加強掌控區內數據，以抵禦美國和中國大型公司的數位勢力入侵。

華爾街日報指出，歐洲長久來已嚴格限制當地個人資料的使用和輸出，但是把類似的保護從個資擴及產業與政府資料，卻是頭一遭。官員形容這是宣示「數據主權」。

此案涵蓋的資料包括公共行政資訊，例如健保紀錄或人口普查結果；以及專屬資料，像是藍圖、專利製程和市場研究等，已成網路駭客與竊賊垂涎的目標。

中國 歐盟 個資

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