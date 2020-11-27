購債措施新指引 Fed暗示下月調整

美國 聯準會（Fed）本月決策會議紀錄顯示，多位官員討論到在「相當近期內」調整購債策略的指引，提供更多資訊，暗示下月就會發布購債措施的新指引。但經濟學家認為，Fed不太可能在12月就調整購債計畫，可能會到明年第1季視美國新冠肺炎疫情 的嚴重程度，再決定是否採取行動。

Fed 25日公布本月4、5日的會議紀錄顯示，「許多與會者判斷，委員會可能想要在相當近期內強化資產收購的指引」，「多數與會者認為，資產收購計畫指引應該顯示，在委員會開始提高聯邦資金利率的目標區間之前，委員會的證券 持有量的增加速度會開始降低，並在某個時候停止成長。」Fed將於12月15、16日舉行下次決策會議。

不過，Fed會議紀錄並沒有任何跡象，顯示官員必然會在12月尋求調整購債計畫。根據會議紀錄，「儘管與會者認為無需立即調整資產購買的速度和組成，但也意識到情況可能會變化到需要實施此類調整的地步」。

Fed目前以每月總計約1,200億美元的速度購買美國公債和房貸擔保證券（MBS），對各期限證券的購買量呈平均分布。但美國近來疫情升溫，加上新一輪財政紓困計畫卡關，使市場更加預期Fed將加碼刺激經濟。

經濟學家認為，Fed可能會在12月調整購債指引，釋出更多購債細節。