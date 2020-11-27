我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全球確診近7000萬例 德州逾120萬例

川普不死心 搞「殭屍訴訟」意不在勝訴？

購債措施新指引 Fed暗示下月調整

編譯葉亭均／綜合報導

美國聯準會（Fed）本月決策會議紀錄顯示，多位官員討論到在「相當近期內」調整購債策略的指引，提供更多資訊，暗示下月就會發布購債措施的新指引。但經濟學家認為，Fed不太可能在12月就調整購債計畫，可能會到明年第1季視美國新冠肺炎疫情的嚴重程度，再決定是否採取行動。

Fed 25日公布本月4、5日的會議紀錄顯示，「許多與會者判斷，委員會可能想要在相當近期內強化資產收購的指引」，「多數與會者認為，資產收購計畫指引應該顯示，在委員會開始提高聯邦資金利率的目標區間之前，委員會的證券持有量的增加速度會開始降低，並在某個時候停止成長。」Fed將於12月15、16日舉行下次決策會議。

不過，Fed會議紀錄並沒有任何跡象，顯示官員必然會在12月尋求調整購債計畫。根據會議紀錄，「儘管與會者認為無需立即調整資產購買的速度和組成，但也意識到情況可能會變化到需要實施此類調整的地步」。

Fed目前以每月總計約1,200億美元的速度購買美國公債和房貸擔保證券（MBS），對各期限證券的購買量呈平均分布。但美國近來疫情升溫，加上新一輪財政紓困計畫卡關，使市場更加預期Fed將加碼刺激經濟。

經濟學家認為，Fed可能會在12月調整購債指引，釋出更多購債細節。

美國 證券 疫情

上一則

搞不定脫歐協議，英國300年來最大衰退只會延長下去

下一則

埃克森美孚 下修對油價展望

延伸閱讀

川普仍撂一句「選舉人團如認白登勝選 他們就是犯錯」

川普仍撂一句「選舉人團如認白登勝選 他們就是犯錯」
傅高義建議中國 先讓美國記者回來以改善中美關係

傅高義建議中國 先讓美國記者回來以改善中美關係
為了綠卡 華人冒染疫風險返美

為了綠卡 華人冒染疫風險返美
非美國公民從巴西、英國、愛爾蘭、歐洲入境禁令 傳白宮擬取消

非美國公民從巴西、英國、愛爾蘭、歐洲入境禁令 傳白宮擬取消

熱門新聞

紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：疫後美國經濟將V型復甦 籲善用「白登榮景」

2020-11-20 06:44
小米科技創辦人、董事長雷軍19日透露，小米已規畫建設年產能可達千萬支手機的100%無人工廠。(路透)

小米將打造100%無人工廠 產能千萬支手機

2020-11-21 02:11
特斯拉股價不斷飆漲也讓創辦人兼執行長馬斯克身價持續衝高，圖為馬斯克9月初開心訪問德國特斯拉電動車生產工廠畫面。歐新社

創辦人成全球第二富豪隔天 特斯拉市值也破5千億美元

2020-11-24 12:18
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：川普「二戰」反擊 下台前搞破壞踐踏經濟

2020-11-25 07:55
特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）今年9月初訪問德國柏林附近的超級工廠廠址，與在場人士談話。 ( 歐新社)

馬斯克身價如火箭沖天 擠下蓋茲 躍居全球第二大富豪

2020-11-23 19:22
美聯社

新冠病例增+緊急計畫融資喬不攏 道指跌219點

2020-11-20 16:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
少女玩交友軟體謊報年齡 員警約炮「一夜兩次」下場慘

少女玩交友軟體謊報年齡 員警約炮「一夜兩次」下場慘
51歲天后全裸秀火辣身材 網友噴鼻血：無人可超越！

51歲天后全裸秀火辣身材 網友噴鼻血：無人可超越！
川普：選舉人團如投票支持白登 我就交出政權離開白宮

川普：選舉人團如投票支持白登 我就交出政權離開白宮

美疫情失控感恩節照樣趴趴走 他國傻眼

美疫情失控感恩節照樣趴趴走 他國傻眼
周圍是否有確診案例？手機即時警示系統15州已加入

周圍是否有確診案例？手機即時警示系統15州已加入