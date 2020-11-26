美購物季物流 與疫苗配送撞期

購物季高峰與新冠疫苗配送的時間可能「大撞期」，零售供應鏈與快遞業擔心恐怕將迎來「物流之亂」。(歐新社)

隨著年底購物季高峰與新冠疫苗 配送的時間可能「大撞期」，零售供應鏈與快遞業擔心恐怕將迎來「物流之亂」，不過主要快遞商仍將以疫苗為優先配送項目。

路透報導，輝瑞（Pfizer）和Moderna等藥廠最快12月中能開始將新冠疫苗分發給全美醫護人員與療養院，屆時美國 兩大快遞業者聯邦快遞（FedEx）和優比速（UPS）可能為了在貨機上騰出載運疫苗的空間，排擠掉亞馬遜（Amazon）、沃爾瑪（Walmart）、目標百貨（Target）及其他零售業者的貨物。

FedEx發言人哈利森說：「FedEx將疫苗列為優先。」他表示，儘管疫苗可能壓縮部分空運的載運量，但並不會影響依賴本公司貨車的陸運快遞網絡FedEx Ground；陸運將承載年底購物季大部分的貨運量。

優比速也表示，已為假日購物季與疫苗配送做好準備。優比速和FedEx均是美國聯邦政府新冠疫苗專案「神速行動」（OWS）的運送商。

購物旺季高峰加上疫情 效應，帶動網購激增，卻也衝擊配送網絡，額外貨運量使零售商憂心即將出現「物流之亂」（shipageddon）。優比速前企業策略副總裁阿姆林表示，在購物旺季，透過空運配送的貨物將比陸運更多，疫苗將「使得（物流）業更緊繃，不過我仍會以疫苗為優先」。

彭博報導，FedEx與優比速正面臨小貨車短缺的問題，使得他們在貨運量激增之際，意外遭遇價格擠壓的窘境。優比速發言人表示，需求增加導致小客貨車租賃市場「出現短缺」，FedEx甚至需要補貼簽約司機租賃貨車的額外支出。

貨車短缺的原因是貨車生產工廠在疫情期間關閉，以及網購激增帶動宅配需求；儘管FedEx和優比速不認為貨車短缺將重創配送運能，卻會在疫情蔓延期間增加成本。