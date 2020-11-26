路透調查：全球股市會再漲

在美國總統大選塵埃落定、疫苗利多釋出後，全球股市隨美股齊揚。(美聯社)

美股道瓊指數24日收盤攻克3萬點大關，再創新里程碑，也帶動全球股市25日一度改寫空前高點紀錄。如此榮景還能持續多久：根據路透的最新調查，這波多頭行情預料可再持續至少六個月，儘管會以較緩慢的步伐前進。

路透於11月12至24日之間對約170名策略師所做的調查顯示，新冠肺炎疫情 重創全球經濟，但各國祭出規模空前的財政與貨幣刺激措施，低成本資金料將持續供應，因此約75%的受訪者認為，股市這波漲勢將再持續至少六個月；逾半的受訪者認為，會再持續至少一年。

自新冠疫情爆發以來，全球已有約140萬人染疫病故，且北半球正歷經第二波疫情，投資 人因而寄望有效疫苗 的開發；約80%的受訪者說，他們對牛市持續時間的預測，是基於疫苗開發的進度。

各國政府實施的嚴格封鎖措施，重創企業獲利，但疫苗將對部分公司帶來重回正軌的希望，讓三分之二的受訪者說，公司盈餘將在一年內回到疫情前的水準。

高盛分析師表示，股市在今年3至10月的反彈回升，是新一輪牛市中，由希望所帶動的初期階段，這段期間許多公司的價值不斷膨脹、獲利卻衰減，而如今隨企業開始重拾獲利，股市將進入較長的成長階段，「實質負利率應會在明年持續支撐牛市」。

至於美國以外的股市，則會受美元走軟加持。高盛分析師說：「我們預期所有股市都會有強勁表現，且展望未來美元走貶、全球危機逐漸消退，意味投資歐洲、新興市場等經濟復甦緩慢的地區，與投資美國之間的績效差距會縮小。」