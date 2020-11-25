比特幣衝破1.9萬美元

隨著華爾街追捧比特幣的熱情持續升溫，這款加密貨幣24日一舉漲破1.9萬美元。（路透資料照片）

隨著華爾街追捧比特幣 的熱情持續升溫，這款加密貨幣24日一舉漲破1萬9000美元 ，為2017年以來首度站上此關卡，且逼近歷史新高。

比特幣在倫敦盤中攀抵1萬9103美元，距離2017年12月創下的1萬9783美元歷史高點，僅低3%。比特幣漲幅稍後收斂為2.2％，報1萬8817美元。

隨著比特幣的價格正逼近歷史高點，許多人指出，傳統投資 人廣泛接納比特幣，成為這款加密貨幣價格飆升的催化劑。例如，PayPal公司在10月決定允許客戶使用與買賣加密貨幣，激勵比特幣一年多來首次漲破1萬3000美元。此外，富達投資（Fidelity Investments）在今年夏天也推出了一檔比特幣基金。

在一群想大發利市新買家的帶動下，比特幣上周就已進逼1萬9000美元關卡。

根據CoinDesk，上周五（20日）比特幣的交易價格最高達到1萬8965美元，光是過去一個月的漲幅就超過50%。

比特幣這波漲勢吸引各類投資人參與，從華爾街億萬富豪瓊斯（Paul Tudor Jones）、朱肯米勒（Stan Druckenmiller） 到想要追高殺低的動能投資人。

這些投資人的參與又帶動了更多買盤，使比特幣有點類似特斯拉等股票，投資人不斷推高股價，卻甚少考慮其基本面。