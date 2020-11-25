新興股市上攻 啟動漲勢2.0

新興股市進入「漲勢2.0」階段。（路透）

彭博資訊報導，美國總統當選人白登有望順利展開政權交接程序、與新冠病毒疫苗的樂觀進展，都提振投資 人的風險胃納，湧入新興市場 ，帶動新興股市本月漲幅可望為2016年3月以來最佳，市值過去半年來更已增加超過8兆美元 ，可能代表新興股市已進入投資人引頸期盼的「漲勢2.0」階段。

MSCI新興市場指數本月來已累計上漲10.6%，有望寫下2016年3月以來單月最佳表現，市值則比3月時增加超過8.32兆美元，增加的規模已高於2016年1月-2018年1月期間的8.29兆美元。

新興股市漲勢在2018年1月因美中貿易緊張而中止時，多數基金經理人認為，資金轉入新興市場的趨勢只是暫時中斷，並非結束。當時經理人也預測，在美中貿易緊張降溫後，第二階段漲勢就會啟動，如今各種跡象都顯示形勢正如這群專家的預期，只是先前疫情拖累了反彈步調。

美銀證券、Renaissance資本公司等機構的分析師，也呼應這種看法；美銀本月訪調合計掌管5,260億美元資金的基金經理人，結果顯示最受青睞的投資標的是新興市場資產。

Renaissance駐倫敦首席經濟學家羅伯森和分析師羅培茲表示，受衝擊最嚴重的資產反彈速度可能最快，投資人明年應在新興市場和邊境市場「什麼都買」。

高盛集團分析師認為，全球經濟自第2季反彈後持穩，新興市場的表現將勝過其他地區。高盛分析師並建議，投資人應「在年底前轉為布局景氣循環資產，而非等待經濟數據大幅轉向」。

貝萊德、摩根大通和摩根史坦利的分析師均認為，原先表現落後的風險資產將是投資機會。

摩根大通預期，美元貶值、及美中貿易緊張消退，將提振先前表現落後的新興市場，促使資金配置到北亞以外的新興股市。

該銀行上調印尼與泰國股市的投資評級建議，並且看好新興市場的工業類股。