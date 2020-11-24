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iOS 15恐不支援iPhone 6s

編譯季晶晶／綜合報導

外國科技媒體The Verifier指出，蘋果計劃，明年釋出新版作業系統iOS 15時，將不再支援iPhone SE、iPhone 6s和iPhone 6s Plus等舊機型。

The Verifier先前報導蘋果相關傳言時，準確性不一，但曾經準確報導iPhone 5s和iPhone 6不會獲得iOS 12之後的更新，及iOS 14支援的iPhone機型會與iOS 13一樣。

iPhone 6s和6s Plus在2015年9月推出，iPhone SE隨後在2016年3月推出。這幾款手機極受歡迎，獲得蘋果超過四年的系統軟體更新。

隨著iPhone 12 mini和第2代iPhone SE推出，蘋果現在銷售兩款裝置，與iPhone 6s的外形相近。第2代iPhone SE的設計幾乎與6s一模一樣，但內部配備A13處理器。iPhone 12 mini外形略小，採用全螢幕設計，配備A14處理器和更好的鏡頭。

目前還沒有任何有關iOS 15新功能和重大更動的傳言，蘋果正式推出iOS 15的時機應該要等到2021年的全球開發者大會（WWDC） 。

iPhone iOS 蘋果

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