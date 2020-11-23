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美過感恩節 吃喝玩樂不手軟

編譯黃嘉洵／綜合報導
感恩節假期將至，美國上周末境內航班旅客數突破100萬人次，為新冠疫情爆發來的單日次高。（美聯社）
感恩節假期將至，美國上周末境內航班旅客數突破100萬人次，為新冠疫情爆發來的單日次高。（美聯社）

儘管美國新冠肺炎疫情持續惡化，美國民眾預料仍將在本周末的感恩節假期出遊，上周末搭機民眾便突破百萬人，無視當局的疫情警告訊息。調查也顯示，美國民眾今年感恩節宴客的平均開銷較去年勁增53%。

根據路透統計，美國20日新增約19.7萬名新冠肺炎確診病例，再創紀錄，使全美病例超過1,201萬人，但在此同時，美國運輸安全局（TSA）數據卻顯示，美國境內航班20日的旅客數突破100萬人次，為新冠疫情爆發以來的單日次高運量。

隨著感恩節將於26日到來，本周末出遊的民眾料將繼續增加。美國疾病管制與預防中心（CDC）已敦促民眾勿在感恩節期間出遊，並呼籲把家庭聚會限至在同一戶。美國國家過敏與傳染病研究所所長佛奇也建議，民眾假期出遊前應「三思」。

Lending Tree的線上調查顯示，美國民眾舉辦感恩節餐敘或派對的平均開銷，將較去年增加53%至475美元，其中，將近25%的主辦人今年稍早因新冠疫情而無法慶祝假期，決定增加慶祝感恩節的開銷。根據調查，千禧世代最大手筆，打算花556.46美元辦活動。

不過，今年感恩節慶祝活動的規模將縮小，雖然有41%的民眾計劃宴請賓客，比率高於去年的33%，但招待的平均人數將減少至九人，少於去年的十人，而且有更多人選擇擔任主人、而非賓客。

調查也發現，約四成主辦人認為舉辦感恩節活動帶來財務壓力，以40歲以下的Z世代與千禧世代等族群感受最深，因此打算使用折價券或到處比價，找到最划算的商品。57%的主辦方期望賓客不會幫忙補貼費用，另38%計劃借錢以應付開銷。

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