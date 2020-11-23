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千萬人臨財務懸崖 威脅美復甦

編譯任中原／綜合報導

美國政府為因應新冠肺炎疫情的經濟衝擊而實施的大規模支出計畫，即將於今年底屆期，可能使上千萬名民眾於今年底面臨「財務懸崖」，並威脅經濟復甦。

受創最重的可能是兩項聯邦政府失業保險計畫所照顧的民眾，估計約將有1,200萬人面臨「年底斷炊」。此外，凍結學貸還款、房貸寬限與禁止驅逐房客等措施，及聯準會對中小企業與地方政府提供的多項貸款機制，都將面臨年底大限。

受「年底大限」衝擊最大的是自雇者及「零工經濟」從業人員。這些勞工雖領不到正常的失業給付，但原本能領到「疫情失業援助」（PUA）。

上月底約940萬失業勞工申請這項給付，但最後一次領錢的時間可能是12月第二周或最後一周。

第二項失業援助是「疫情緊急失業補償」（PEUC），失業勞工可申領13周。許多州的勞工向州政府申領26周的正常失業給付後，才能申領PEUC。

但一些州的正常給付早已用盡，PEUC的申領期也已縮短。

政府實施的擴張支出措施中，規定凡接受聯邦政府房貸擔保的房東，不得驅逐交不起房租的房客；這項規定原訂7月底屆滿，之後又延長到12月底，一些州政府自行將效期延到明年。但效期結束後，許多房東可能非趕人不可，因為房東也要靠房租繳房貸。調查顯示9月底時只有略多於三分之一的房客能交足房租。

房東也面臨「財務懸崖」。凡是由聯邦政府提供房貸擔保的屋主，原能申請還款寬限，但寬限期將在年底結束。11月初時全美約270萬房貸戶使用這項措施。

全美1.7兆美元的學生貸款中，多數都能暫停償還本金、取消累積利息等紓困待遇。川普政府授權教育部將這項援助效期延長到年底，但明年元月學生將須恢復還款。

勞工 房東 疫情

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