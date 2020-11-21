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追趕台積電  三星擬在美蓋新廠

記者尹慧中、編譯陳律安／綜合報導
南韓三星集團擬在美國德州奧斯汀建立12吋新廠，成為三星在美國的第二座生產基地。（Getty Images）
南韓三星集團擬在美國德州奧斯汀建立12吋新廠，成為三星在美國的第二座生產基地。（Getty Images）

韓媒《Infostock Daily》引述消息人士報導，三星集團擬投資百億美元，在美國德州奧斯汀建立12吋新廠，成為三星在美國的第二座生產基地，業界解讀，三星在美國將擴大7奈米以下，甚至更先進的3奈米先進製程布局，緊追台積電在美國投資腳步。

韓媒報導，三星這座新廠預計全部採用極紫外光（EUV）微影製程設備，將是三星在南韓以外的第一個使用EUV生產的廠區，目標加快拉近和台積電距離。啟用後將生產非記憶體半導體，以及系統整合晶片（system LSI）。不過，南韓媒體報導並未提到目前三星美國德州奧斯汀的新工廠是否已經通過美國政府的審查或已進入最終階段。

根據三星官方資訊顯示，今年5月在南韓平澤啟動建設5奈米EUV工廠，並已在華城廠區量產5奈米，合計南韓本地有六大生產基地，至於美國僅有德州設有12吋廠生產65奈米乃至14奈米製程。

半導體業界則推估，三星美國新廠設立若要爭取美國補助預料仍要一段時間，最快明年才會有新進展。

三星電子目前正計畫在南韓華城、平澤以及美國德州奧斯汀等地，建立EUV生產體系，做為 7 奈米以下晶片生產的基地。南韓消息人士指出，近來三星極紫外光微影製程的產品良率超過95%，目前三星的晶圓代工業務呈指數型成長，在奧斯汀新廠落成後，可望進一步帶動相關業務。

現代研究機構分析師崔陽吾（音譯）說，須注意的是，蘋果近來已自行設計相關半導體產品，而華為的海思半導體已被技術性排除。他認為，三星在5G時代正式起飛之際，考量到非記憶體半導體需求激增，因此決定設立奧斯汀新廠，是一項適時的投資。

EUV微影製程技術是最新、最先進的晶片製程技術，機器的造價高達數千萬美元，生產的晶片精密度與效能都更優異。目前，台積電與三星在研發EUV製程、擴建5奈米晶圓廠、縮小技術節點方面居於領先地位。

5奈米產能落差達兩成

三星積極在5奈米製程上追趕台積電，不過研究機構數據顯示，三星在南韓量產5奈米，相較於台積電仍有約兩成的產能落差。

Business Korea 20日報導提到，獨立分析師和諮詢公司Omdia預測，2020年全球晶圓代工營收將年增13.5%至682億美元，2021年至2024年還將進一步成長至738億美元、805億美元、873億美元、944億美元。

分析機構指出，今年第3季期間，台積電的晶圓代工全球市占率為53.9%、遠高於三星的17.4%，台積電領先三星的差距也高於今年第2季。集邦科技日前發布報告則提到，台積電積極擴張5奈米製程，2021年底將囊括近六成先進製程市占。

台積電一向不評論競爭對手的動態。不過，依據台積電美國專案規畫，台積電已確定投資120億美元，在亞利桑那州建立美國第二座生產基地，明年動工並計畫2024年量產，相關計畫本周已獲得美國官方核可。台積電20日公布美國兩家子公司取得加州聖荷西當地1423坪不動產使用權，持續擴大美國市場布局。

三星 美國 台積電

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