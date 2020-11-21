美緊急貸款延長 有變數

美國財長米努勤（左），與聯準會主席鮑爾，9月24日出席參院聽證會的檔案照。（路透）

美國 聯準會（Fed）年初時對企業界啟動的緊急貸款便利（ELF）機制，現在因為Fed與財政部 立場分歧而可能無法運作。在美國經濟仍面臨第二波疫情的壓力之際，令投資人擔心金融市場將再現動盪。

美國財政部長米努勤19日致函Fed主席鮑爾，希望Fed的四項緊急貸款項目延長90天，但要求其他項目按計畫於12月31日到期，並返還未動用的資金，以便國會能把這筆錢用在其他地方。

Fed以聲明回應，「更希望在新冠肺炎大流行期間推出的全套應急計畫，繼續發揮重要功能，為我們仍然緊張和脆弱的經濟提供支持」。

這是Fed和財政部之間罕見公開出現齟齬，此時美國經濟面臨疫情反撲帶來的壓力，以及共和黨和民主黨就額外財政刺激措施的規模和類型已僵持數月。金融時報報導，今年3月時Fed推出13種信貸便利措施，以確保企業及地方政府能更容易取得低利融資，但其中12種機制將於年底屆期，Fed傾向延長期限，但財政部迄未決定。

截至目前為止，這些便利機制真正動支的金額並不多。數據顯示，Fed總共才使用896億美元 ，比7月時的最高1,070億美元反而減少；與Fed承諾的2.6兆美元上限相比，僅約占3%。總額6,000億美元、以中小企業為紓困對象的「大街貸款計畫（MSLP）」機制，截至上周也僅動用50億美元。

財政部長米努勤認為，聯準會既然用不著這麼多，就該把錢還給國會重新分，一來無需花更多納稅人的錢，二來可挹注其他更需要領域。挺財政部的共和黨參議員圖米認為，市場流動性已恢復，聯準會機制已達成任務，退場沒什麼不對。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克說，Fed光是把這些信用工具擺在那裡，就能發揮強化市場信心的作用。分析師也表示，在美國經濟還如此脆弱之際，財政部不應削減對Fed的支持。但觀察家指出，真正的問題在於政治。即將卸任的川普政府可能覺得，應該讓民主黨政府來收攤。民主黨籍參議員表示，川普政府想削弱白登政府處理疫情危機的能力。

市場人士相信，如果財政部最後決定停止這些機制，明年白登政府一上任就會立即重啟。