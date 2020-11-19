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美殭屍企業 負債近1.4兆

編譯洪啟原／綜合報導
最新調查顯示，美國自新冠病毒疫情爆發以來，已增加200家僵屍企業。(路透)
最新調查顯示，美國自新冠病毒疫情爆發以來，已增加200家僵屍企業。(路透)

最新調查顯示，美國殭屍企業數量自新冠病毒疫情爆發以來持續增加，且累計負債近1.4兆美元，預料對美國未來數年的經濟構成壓力。

從航空業者波音、遊輪集團嘉年華、達美航空，到石油業者埃克森美孚和梅西百貨，美國許多具有指標性的公司，現在的收入不足以支付利息費用，這是多數市場專家界定殭屍公司的關鍵標準。

彭博分析3,000家美國大型上市公司的財務數據，發現自疫情爆發以來，已有近200家企業淪為所謂的殭屍企業。殭屍企業占這3,000家企業比重近20%。尤有甚者，這些企業在疫情期間債務暴增近1兆美元，總負債達1.36兆美元，比金融危機最嚴峻時期的5,000億美元負債大增一倍有餘。

這些公司曾是美國企業巨頭和家喻戶曉的品牌，也是商管課中的成功案例。但他們愈來愈像殭屍，而且數量持續增加。

殭屍企業的負債將對美國經濟復甦造成深遠影響。美國聯準會（Fed）購買企業債，幫助許多企業免於破產，也許大幅避免經濟再度陷入蕭條。

但經濟學家認為，Fed允許數以百計營運狀況不佳的企業幾乎毫無限制進入信用市場，可能無意中引導資金流入生產率低下的企業，進而抑制未來數年就業與經濟成長。

全球資產管理業者Apollo首席經濟學家史洛克說：「最重要的是，我們應問自己『這個無心插柳的後果是什麼？』」「Fed以穩定經濟為由，決定介入。他們早就知道此舉將製造出殭屍企業。問題來了，『那些本該被淘汰，但現在一息尚存的公司會如何？』」

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