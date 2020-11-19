新興亞洲人均GDP將大成長

彭博資訊分析國際貨幣基金（IMF）數據發現，以購買力平價（PPP）計算，到2025年開發中亞洲國家的人均國內生產毛額（GDP）將呈現爆炸性成長，帶動生活水準大幅提升。台灣 人均GDP這五年將增加23%，突破6.5萬美元 。

這項根據上月IMF「世界經濟展望」報告所做的分析顯示，到2025年，台灣依據PPP計算的人均GDP將達到66,459美元，比2020年的54,020美元成長23%，且約三倍於2000年的21,485美元。全球排名前進21名，從2000年的36躍上15。

在新冠肺炎疫情肆虐的2020年，IMF估計全球50大經濟體中，人均GDP反增只有四國，台灣是其一，其餘三國是中國 、越南和埃及。

IMF預期，到2025年整體開發中亞洲人均GDP將呈六倍成長，比起拉丁美洲、中東和中亞地區人民所得可能連翻倍都沒得指望，亞洲生活水準升幅最壯觀。

其中，中國經PPP調整計算的人均GDP在2000年僅2,889美元，到2025年可達25,307美元，在逾190國中的排名也將從126躍為70，向全球前三分之一富國靠攏。

IMF的資料也顯示，澳門和新加坡到2025年可望加入排名第二的盧森堡，躋身全球前三名。

新加坡人均GDP到2025年可望增至115,445美元，排名第三；2020年人均GDP為58,931美元的澳門，到2025年可望稱冠世界。

東歐成長也很可觀。土庫曼人均GDP可望從全球第136名躍為第78名，進步58名，比中國超前的56國還多。亞美尼亞、喬治亞、越南和孟加拉也將大幅成長。

七大工業國（G7）人均GDP到2025年可望從31,471美元增至64,582美元，成員國唯一名次可能滑落的是義大利，排名將從21掉到35。美國排名可望從2000年的11名升到2025年的第9，屆時人均GDP可達36,318美元。