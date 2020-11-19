疫情爆發來 馬士基三度上修展望

馬士基自疫情爆發以來第三度上修獲利預測。（路透）

全球最大貨櫃輪業者馬士基（Maersk）18日調升獲利展望，是該公司自新冠疫情 爆發以來第三度上修獲利預測，主因美國 和歐洲企業無法滿足消費者需求，讓運費回升強於預期。

馬士基第3季息稅折舊攤銷前盈餘（EBITDA）成長39%至23億美元 ，今年全年獲利估為80億至85億美元，高於上一次預估的75億至80億美元，8月時預測為60億至70億美元。馬士基調升財測之際，也宣布啟動16億美元股票回購計畫。

馬士基並指出，全球經濟上季依然受疫情重創，但運量下滑幅度小於預期；此外，馬士基也稱「成本管控得宜，運費上揚」。

馬士基負責全球約五分之一的貨櫃運輸，對國際貿易有獨特觀點；全球貨櫃運量上季增加約1%，優於該公司今年稍早的預測；與去年相比，貨櫃運費平均成長約4.4%。

航運服務業者Clarkson Platou董事總經理莫克達爾表示：「馬士基的財報強勁，但以運費的走勢來說，這還是比我們的預期稍低，財測上修的幅度也比我們預期的小。」

馬士基的競爭對手達飛海運集團（CMA CGM）透露，中國當局已施壓要求遏制運費上漲，但馬士基執行長施索仁（Soren Skou）指出，中國和美國當局已針對漲至紀錄高點的運費詢問該公司，但稱不上「關切」。施索仁說：「當運費快速走高時，當局自然會探詢相關狀況，我們沒受到任何壓力，這只是供需問題。」

施索仁也表示：「我確實不認為運費會繼續上漲，明年的狀況將會降溫、回歸常態。」

馬士基調高獲利預測時也示警，「新冠疫情引發的混亂，讓貿易環境和前景依然面臨高於正常水準的波動」。

新冠疫情仍在北半球肆虐，讓全球貿易和世界經濟的展望難以預測；不過，疫苗研發的進展，或許將為明年的經濟復甦奠基。