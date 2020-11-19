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Fed示警 疫情阻礙復甦步伐

編譯洪啟原、季晶晶／綜合報導
FED主席鮑爾。（路透）
FED主席鮑爾。（路透）

聯準會（Fed）主席鮑爾表示，美國經濟有望以穩健步調持續復甦，但隨著新冠病毒確診人數激增，可能使復甦步調失去動能，現在還不是停止緊急放款工具的時候。鮑爾甚至說，他認為12月31日之後仍需要這些救助計畫，這是他至今最明確的表態。

鮑爾17日出席加州灣區委員會的線上活動時表示，病毒感染率上升是一項重大下行風險，特別是近期。

他說：「令人擔憂的是，民眾將對控制疫情的努力失去信心，且會對他們認為可能使自己染疫的活動敬而遠之，目前已看到這類跡象。」

鮑爾認為，近來疫苗研發取得進展，以中期來說是好消息，但美國經濟若要從新冠疫情中完全復甦，仍有漫漫長路要走。鮑爾也說，聯準會將堅守崗位，堅決致力於使用所有工具來支撐經濟，「未來數月也許極具挑戰」。

但他也再度呼籲國會提供更多財政支持，在大規模疫苗接種前，對美國家庭提供過渡資金。他說，現在美國的染疫與住院人數增加，這可能會導致經濟成長腳步放緩。

另外，美國總統川普提名聯準會理事薛爾頓（Judy Shelton）的任命案17日遭挫：參院以50對47票反對推進該案，多數黨領袖麥康諾為保留再次提案的權利，特別投下反對票。由於感恩節過後，亞歷桑納州新任民主黨籍參議員將宣誓就職，共和黨在參院會少一席，這意味薛爾頓任命案下周可能必須再度進行攻防。

薛爾頓支持回歸金本位制、曾對Fed獨立性表示不以為然、質疑聯邦存款保險銀，使此一人事案具爭議性，共和黨有三人跑票不支持她。

美國 鮑爾 聯準會

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