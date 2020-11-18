特斯拉躋身史坦普500 股價飆

特斯拉今年12月將被納入史坦普500指數，象徵跨越一個重要里程碑，激勵股價17日早盤大漲逾8%。（美聯社）

電動車大廠特斯拉 （Tesla）今年12月將被納入史坦普500指數 ，有望大幅擴增這家車廠的投資人基礎，看多特斯拉的投資人也終於如願以償，特斯拉股價17日飆漲逾8%。分析師認為，史坦普500指數納入特斯拉後，當前的凌厲漲勢將能更上層樓。

史坦普500指數委員會16日宣布，納入特斯拉的措施，將於12月21日周一美股開盤前生效。由於特斯拉市值龐大，納入指數勢必會造成很大的影響，因此史坦普道瓊指數公司正在尋求回饋意見，以決定是要在12月21日指數重新調整生效日期一次納入特斯拉，還是要分兩部分進行。至於特斯拉將取代史坦普500指數中的哪一檔股票，稍後才會公布。

被納入史坦普500指數的先決條件之一，是須交出連續四季淨獲利的成績，而特斯拉已連五季獲利。華爾街目前預期，特斯拉今年將首度出現全年獲利。

這也是特斯拉跨越的最新里程碑，也是執行長馬斯克的一大勝利，未來追蹤史坦普500指數的投資者與共同基金將必須買進，擴增投資人基礎。根據巴隆周刊粗估算，目前規模約12兆美元的共同基金資產都連結史坦普500指數，特斯拉被納入該指數後，指數基金將須買進約1000億美元的特斯拉股票。特斯拉股價17日盤中大漲12%，今年來累計漲近400%。

早在幾個月前，特斯拉將被納入史坦普500指數的臆測就已滿天飛，帶動特斯拉股價今年來狂漲，但史坦普500指數委員會9月初未納入該公司，導致特斯拉股價暫時回檔，之後又因獲利預期而繼續上攻。

分析師認為，特斯拉股價的亮眼表現，可望帶動史坦普500指數走高。該指數過去半年來漲約22.8%，16日收盤創新高。特斯拉也將成為史坦普500指數中，權重最具影響力的成分股之一，與波克夏公司、嬌生和P&G同樣具影響力。

不過，監督被動基金的經理人未來幾周將須出售價值數百億美元的其他史坦普500指數成分股，為買進特斯拉股票騰出資金空間，而特斯拉一些投資人可能會試圖脫手股票，因為知道指數基金必須買進，這些操作可能導致特斯拉股價近期劇烈波動，但未來機構投資者以較穩定的方式持股，可能有助穩定這類動盪走勢。