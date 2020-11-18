道瓊叩關3萬點 美銀示警

新冠肺炎疫苗研發的利多接連傳出，激勵美股道瓊 工業指數 16日衝上歷史新高，逼近30,000點的重要整數關卡，且擺脫空頭市場的速度為30年來最快。但美國銀行的調查顯示，投資 人對股市的樂觀程度猛升，正處於「全面看多」狀態，可能是個警訊。

道瓊工業指數16日收漲1.6%至29,950.44點，刷新2月12日創下的收盤新高價位，距離30,000點大關還不到50點。該指數也只花193個交易日，便脫離空頭市場，為1991年以來最快。

相較下，道瓊指數平均耗時1,483個交易日走出熊市。

對投資人而言，30,000點整數關卡未必有實質的重大意義，卻有助反映持續升溫的樂觀情緒。

從個股來看，自道瓊工業指數在元月15日突破29,000點大關以來，蘋果截至16日為道指貢獻1,262點，成為推升大盤漲勢的最大功臣。

然而，美銀於11月6-12日訪調基金經理人的結果顯示，投資人正處於「全面看多」狀態，投資組合中的股票比重達到2018年元月來高點，現金比重降到2015年4月來低點，對經濟成長的預期更衝到20年來高點，可能促使投資人居高思危，先獲利了結。

美銀說，類股輪動可能持續到整個第4季，但建議未來幾周或幾個月內應該「看到疫苗（消息）就賣」。