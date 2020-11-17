最大汽車聯盟現裂痕...日產傳售三菱34%股權

日產正尋求出售手上的三菱汽車股權。（歐新社）

在日產汽車 （Nissan）前會長高恩因財務不當行為被捕又潛逃好幾個月後，知情人士透露，日產正尋求出售手上的三菱汽車股權，顯示高恩一手打造的日產－三菱－雷諾汽車聯盟關係出現裂痕，這個全球最大汽車聯盟未來可能出現重大變化。

彭博資訊報導，日產正在尋求把持有的34%三菱股權，部分或全數出售。日產內部愈來愈擔心可能要花更長的時間，才能從新冠肺炎疫情危機的衝擊中復甦。

日產這項出售案，可能代表日產公司正在廣泛評估與雷諾、三菱之間三方同盟的第一步。不過，日產表示，目前沒有改變與三菱之間資本架構的計畫，三菱也說並未討論評估彼此的資本關係，雷諾則拒絕評論。

日產股價 16日收漲5.4%，攀至6月來高點，使今年來跌幅縮小至26%。三菱股價盤中大跌3.5%，收盤卻反而上漲2.5%。雷諾股價16日盤中大漲5.4%。

消息人士說，日產面臨的一大變數，就是尋找買家。日產可能會把三菱汽車的持股，賣給三菱集團旗下的其他公司，也可能另尋買主、或在公開市場出售股票，一切都還沒定案。日產出售三菱持股，只能取得相對不多的現金。以13日收盤價計算，日產的三菱持股價值約9.5億美元 ，還不到日產四年前支付價格的一半。

高恩2016年投資三菱23億美元、並邀請三菱加入聯盟，拯救了三菱汽車，但他沒有太多時間吹噓這股「全球汽車業的新勢力」。他和日產前董事凱利2018年11月因涉嫌低報薪酬遭捕，此後聯盟便陷入混亂。之後，全球汽車需求下滑與新冠疫情的雙重夾擊，已導致這三家聯盟夥伴的總市值蒸發逾440億美元。