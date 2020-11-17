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1張圖看疫情：全美確診破1120萬例 死亡逾24.7萬例

亞洲經濟體引領全球復甦

編譯洪啟原、劉忠勇／綜合報導
日本第3季國內生產毛額（GDP）與上季比較折算年率之經濟成長率（SAAR）為21.4%，優於分析師原估的18.9%，創下1968年來最大增幅。（路透）
日本第3季國內生產毛額（GDP）與上季比較折算年率之經濟成長率（SAAR）為21.4%，優於分析師原估的18.9%，創下1968年來最大增幅。（路透）

受惠於防堵新冠肺炎疫情有成、加上西方消費者購物需求熱絡，亞洲經濟體正引領全球經濟復甦，但這股復甦動能是否能夠延續，仍取決於近來新冠肺炎疫情惡化的美歐成長展望。

日本內閣府16日公布，第3季國內生產毛額（GDP）年率比第2季成長21.4%，為1986年來最快成長步調，主因為政府刺激措施帶動消費者支出躍增、及貿易強勁回升。

根據國際貨幣基金（IMF），中國大陸今年經濟預料將成長1.9%，為多數主要經濟體之冠，其他亞洲經濟體也表現搶眼，例如越南預料將成長1.6%；相較下，全球經濟今年預估將萎縮4.4%，美國也將萎縮4.3%。

不過，這些亞洲國家的成長果實，主要來自把製成品外銷到全球其他地方，特別是美國和歐洲。

如今的關鍵問題在於，隨著西方國家新冠疫情捲土重來，這些需求能否持續，因為民眾已花掉紓困金，即使疫情退燒，民眾遠距上班與上課所需的裝置也有其限度。根據TS Lombard，台灣10月出口成長年增11.2%，但幾乎所有成長都來自電子元件與設備出口，若少了這些商品外銷，出口年增率僅0.2%。

上季成長「暴衝」的日本，本季成長預料將大幅減緩，主因為日本與歐洲新冠病毒確診病例再度激增。亞洲經濟展望的最大風險，可能是美歐新冠疫情復熾，衝擊消費者信心。Deloitte的調查顯示，今年美國每戶家庭的購物季支出預料會年減7%。

然而，亞洲消費者─特別是中國─對全球經濟的影響力日益壯大，有助彌補西方國家需求下滑的缺口。研究機構eMarketer預估，中國大陸今年預料將超越美國，可望成為全球最大零售市場。

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