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1張圖看疫情：全美確診破1120萬例 死亡逾24.7萬例

全球收購熱 一天三起

編譯林奕榮／綜合報導

全球企業併購熱持續「發燙」，一日之內再出現三起交易，涵蓋銀行、支付和金礦等產業，總交易金額達226.6億美元

美國PNC金融服務集團（PNC）同意，以116億美元現金，收購西班牙對外銀行（BBVA）的美國事業，藉此躍居為美國最大的地區銀行。這也是去年美國兩大地區銀行BB&T及太陽信託銀行的280億美元合併案以來，美國銀行業最大的併購案。

PNC預期，收購BBVA美國部門後，2022年獲利可望提升約21%，節省逾9億美元成本，而合併與整合的成本共為9.8億美元。在摩根大通、美國銀行等銀行巨頭每年斥資數十億美元推出數位產品，並增設美國據點之際，地區銀行也尋求擴大規模，以與之抗衡。

義大利最大支付集團Nexi則同意以92億美元的全股票交易，收購北歐同業Nets，成為歐洲重量級支付業者，也得以跨足北歐數位支付市場；這是Nexi過去六周以來的第二起併購交易，該公司10月初同意以53億美元收購同業SIA。Nexi完成這項交易後，在歐洲的據點將擴增兩倍，業務涵蓋25國，且其中許多國家的數位服務滲透率都偏低，有龐大的成長潛力。埃及富豪薩威瑞斯支持的黃金生產商Endeavour礦業公司也同意，以18.6億美元全股票交易，收購加拿大的同業Teranga黃金公司，收購價比Teranga13日收盤價溢價5.1%。

Endeavour完成交易後，在西非各地的黃金年產量將達到約150萬英兩，躋身全球前十大黃金生產商之林。該公司也將尋求明年在倫敦證交所上市，最終目標是成為富時100指數的成分企業。

此外，在新冠疫情促使宅配需求升高之際，美國私募股權投資公司KKR集團和日本樂天宣布，將收購沃爾瑪旗下日本連鎖超市西友（Seiyu）85%股權，使西友的估值達到1,725億日圓（16億美元）。

根據協議，KKR將持有西友65%股權，樂天持有20%，沃爾瑪的持股則降至15%，象徵沃爾瑪逐步退出日本零售市場。沃爾瑪在2002年投資西友，並於2008年讓西友下市，經過十多年來的努力後，卻始終未能在日本超市找到成功之道。

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