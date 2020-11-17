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1張圖看疫情：全美確診破1120萬例 死亡逾24.7萬例

商品行情火 利多連環報

編譯黃嘉洵／綜合報導
肺炎疫苗研發等利多激勵大宗商品行情走揚。（路透）
肺炎疫苗研發等利多激勵大宗商品行情走揚。（路透）

新冠肺炎疫苗、中國經濟數據及美國暫時排除全國大封鎖等利多，激勵大宗商品行情16日走揚，國際油價漲約4%，銅價衝上兩年半高點，整體商品指數有望重返2018年6月來高點。

原物料價格反彈歸功於一連串因素，包括中國經濟展現韌性、Moderna實驗性新冠疫苗對抗新冠病毒的有效率為94.5%、美元走貶、財政與貨幣的大規模刺激措施、糧食價格大漲，以及美國總統當選人白登的兩位新冠肺炎顧問均反對全國封鎖。

倫敦布蘭特原油1月期貨16日盤中大漲3.6%，報每桶44.33美元；西德州輕原油12月期貨也漲4.1%，報每桶41.78美元。

農產品價格也攀漲，粗糖期貨價格漲至八個半月高點，紐約可可豆期貨漲3.6%。

倫敦3個月銅期貨盤中也漲至每噸7,179美元，為2018年6月以來新高；該期貨漲幅之後收斂，揚升2.1%，報每噸7,121美元，持續朝7,200美元的整數關卡邁進。銅價已從今年3月的谷底回漲約55%。其他基本金屬價格也走高，倫敦鋁價觸及2019年3月來最高，鋅價也漲1.6%。彭博商品現貨指數13日小漲0.1%至373.94。

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