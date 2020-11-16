高階iPhone 12 美、中大缺貨

通路商透露，美、中兩大市場iPhone 12 Pro與12 Pro Max大賣，已出現缺貨盛況。（本報系資料庫）

iPhone 12 mini、Pro Max上周五正式上市後，今年蘋果 新機終於全部到位。據本報系調查，蘋果在美、中兩大最重要銷售市場，高階Pro系列銷售熱，12 Pro Max在兩國都呈現大缺貨，其中，中國 到貨時間更高達三至四周，而已上市近一個月的Pro依舊魅力難擋，至少還要二至三周以上才能到貨，銷售熱度超乎蘋果預期。

蘋果大本營美國銷售傳出捷報，根據蘋果美國官網顯示，上周正式開賣的12 Pro Max目前包含全色系、所有容量的機型，到貨時間都達二至三周。換言之，現在訂購的消費者，至少要到十二月上旬才拿得到新機。

上個月23日開賣的iPhone 12 Pro目前在美國熱度也不減，全色系、所有容量的機型也需等待二至三周。顯示高階Pro（12 Pro、12 Pro Max）系列銷售優於蘋果原先預期，在初期備貨不足之下，導致高階機款呈現缺貨情況。

而蘋果另一個重要市場中國，高階機款供不應求情況更是嚴重，根據蘋果的中國官網顯示，包含上周開賣的iPhone 12 Pro Max、以及十月底上市的12 Pro全顏色、所有容量的機型，消費者下訂等待的時間都長達三至四周。

由於中國、美國是蘋果最重要的兩大銷售指標市場，12 Pro、12 Pro Max的供不應求，顯示早期有意購買５G iPhone的果粉，更願意在高階機款上砸錢，銷售的熱度超乎蘋果預期。

業界人士指出，蘋果原先預期iPhone 12、12 mini的銷量會最大，沒想到屬於高階的Pro系列買氣更熱。

相比於iPhone 12高階系列大缺貨，iPhone 12因上市已一段時間，目前在美中兩地供貨大致呈現正常。

不過，綠色款在中國市場暴紅，各規格交期全部拉到七至十天，而上周剛上市的12 mini部分機款仍呈現缺貨，尤其最大容量的二五六G交期都有拉長跡象。