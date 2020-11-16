我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1103萬例 德州死亡破2萬

日媒：RCEP上路料增中國存在感 撼動亞洲貿易

英挺綠能 擬2030禁售燃油車

編譯黃嘉洵／綜合報導

英國媒體報導，英國首相強生預定在18日提出綠能計畫，可能宣布從2030年起禁售以汽油與柴油為燃料驅動的汽車，比原定時間提前五年，這是強生第二度提前禁售令的時間，凸顯英國達成淨零碳排目標的決心。英國廣播公司（BBC）與金融時報（FT）報導，英國對汽、柴油車的禁售令可能提前至2030年，並於2035年禁售油電混合車。知情人士透露，英國政府尚未做出最後決定。

英國原定2040年起實施汽、柴油車禁售令，之後強生今年2月宣布，禁售令將提前至2035年。如今強生可能會再度把禁售令的時間提前至2030年，此舉是英國綠能計畫的一環；強生政府至少已兩度延後發布這項計畫的時間。

知情人士表示，強生排定在18日公布綠能計畫，將聚焦於氫能、碳捕捉與儲存、離岸風電及房屋隔熱，預料他將批准興建Sizewell等核電廠，並投資小型模組化反應爐（SMR）。這些都是減少汙染的關鍵技術，但若政府未提供補助，成本過於高昂。

綠色和平（Greenpeace）與綠色聯盟（Green Alliance）的研究結果顯示，英國唯有在2030年前禁止銷售汽、柴油車（包括插電式油電混合車），才有望在2050年前達成淨零碳排的目標。

不過，英國汽車產業警告，脫歐與新冠肺炎疫情帶來的不確定性持續拖累英國經濟，若政府計劃將禁售令的時間提前至2030年，可能重創汽車產業。

英國在12日公布的國內生產毛額（GDP）數據顯示，英國經濟復甦速度仍落後全球主要工業化國家，且上季經濟規模仍較新冠肺炎疫情爆發前萎縮10%。

強生已承諾將推動「綠色工業革命」，以在2050年前實現淨零碳排的目標。 他上周並宣布2030年前將創造200萬個綠色就業機會。在疫情威脅長期經濟成長之際，強生試圖尋找減緩汽車產業疑慮與氣候目標之間的平衡點。

作為下一輪聯合國氣候變化大會（COP26）主辦國，強生面臨的壓力愈來愈大，他制定能降低碳排量的政策，展現在處理氣候變遷問題方面的領導力。

英國 汽車 綠能

上一則

供應鏈送樣 蘋果折疊機有影

下一則

阿里巴巴跨足製造業 數位製衣

延伸閱讀

英相強生接觸確診者 居家隔離10天

英相強生接觸確診者 居家隔離10天
英國再提前5年 2030禁售燃油車

英國再提前5年 2030禁售燃油車
強生愛將康明斯聖誕節前走人！否認受威脅才請辭

強生愛將康明斯聖誕節前走人！否認受威脅才請辭
第2波疫情 旅遊股影響有限

第2波疫情 旅遊股影響有限

熱門新聞

美股9日早盤大漲，美國藥廠輝瑞開發的新冠疫苗試驗數據顯示，有效抵禦病毒機率高達90%。 (路透)

美股早盤狂漲逾1400點 輝瑞新冠疫苗取得重大突破

2020-11-09 10:16
美國總統川普。(美聯社)

川普閃邊站！華爾街現在聚焦這3件事

2020-11-11 03:43
在美國製藥大廠輝瑞（Pfizer）發布新冠疫苗研發的重大利多下，居家避疫股Zoom、亞馬遜股價在9日盤中大跌。美聯社

輝瑞新冠疫苗報捷 Zoom、Netflix等居家避疫股大跌

2020-11-09 13:54
美國科技股今年漲勢凌厲，但分析師認為明年光芒可能減弱。(路透)

美科技股漲勢近尾聲？明年可能輪這些股票領風騷

2020-11-12 08:39
巴菲特執掌的波克夏公司，在今年頭九個月實施價值160億美元的庫藏股計畫。(美聯社)

巴菲特今年最大「獵象目標」：買回160億庫藏股

2020-11-08 21:59
中共頒布最新的規定草案，引發阿里巴巴集團和騰訊控股的ADR重挫。(路透)

「雙11」才揭幕 為什麼阿里巴巴ADR創6年來最大崩跌？

2020-11-10 19:38

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「抓住一切機會各種摩擦」… 女教師懷孕仍校內四處「激戰」男教師

「抓住一切機會各種摩擦」… 女教師懷孕仍校內四處「激戰」男教師
川普推文「白登贏了」後火速改口 「我沒承認任何事」

川普推文「白登贏了」後火速改口 「我沒承認任何事」
凱特本不愛威廉王子！讓她黯然神傷的初戀竟是他

凱特本不愛威廉王子！讓她黯然神傷的初戀竟是他
川普重大破壞 美選後政局迅速惡化

川普重大破壞 美選後政局迅速惡化
敗選打擊太大？ 英媒：川普頭髮全白

敗選打擊太大？ 英媒：川普頭髮全白