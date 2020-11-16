英挺綠能 擬2030禁售燃油車

英國 媒體報導，英國首相強生預定在18日提出綠能 計畫，可能宣布從2030年起禁售以汽油與柴油為燃料驅動的汽車 ，比原定時間提前五年，這是強生第二度提前禁售令的時間，凸顯英國達成淨零碳排目標的決心。英國廣播公司（BBC）與金融時報（FT）報導，英國對汽、柴油車的禁售令可能提前至2030年，並於2035年禁售油電混合車。知情人士透露，英國政府尚未做出最後決定。

英國原定2040年起實施汽、柴油車禁售令，之後強生今年2月宣布，禁售令將提前至2035年。如今強生可能會再度把禁售令的時間提前至2030年，此舉是英國綠能計畫的一環；強生政府至少已兩度延後發布這項計畫的時間。

知情人士表示，強生排定在18日公布綠能計畫，將聚焦於氫能、碳捕捉與儲存、離岸風電及房屋隔熱，預料他將批准興建Sizewell等核電廠，並投資小型模組化反應爐（SMR）。這些都是減少汙染的關鍵技術，但若政府未提供補助，成本過於高昂。

綠色和平（Greenpeace）與綠色聯盟（Green Alliance）的研究結果顯示，英國唯有在2030年前禁止銷售汽、柴油車（包括插電式油電混合車），才有望在2050年前達成淨零碳排的目標。

不過，英國汽車產業警告，脫歐與新冠肺炎疫情帶來的不確定性持續拖累英國經濟，若政府計劃將禁售令的時間提前至2030年，可能重創汽車產業。

英國在12日公布的國內生產毛額（GDP）數據顯示，英國經濟復甦速度仍落後全球主要工業化國家，且上季經濟規模仍較新冠肺炎疫情爆發前萎縮10%。

強生已承諾將推動「綠色工業革命」，以在2050年前實現淨零碳排的目標。 他上周並宣布2030年前將創造200萬個綠色就業機會。在疫情威脅長期經濟成長之際，強生試圖尋找減緩汽車產業疑慮與氣候目標之間的平衡點。

作為下一輪聯合國氣候變化大會（COP26）主辦國，強生面臨的壓力愈來愈大，他制定能降低碳排量的政策，展現在處理氣候變遷問題方面的領導力。