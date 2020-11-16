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供應鏈送樣 蘋果折疊機有影

記者陳昱翔╱綜合報導

供應鏈傳出，蘋果正緊鑼密鼓開發折疊機，不僅持續累積專利，並要求台灣供應鏈送樣測試。外電報導，蘋果正評估首款折疊iPhone螢幕要採用OLED或micro LED技術，因為二種螢幕將牽動後續組裝的工法迥異，預計最快2022年9月發表第一款折疊iPhone。

供應鏈透露，蘋果為讓首款折疊iPhone能盡快問世，目前已在測試折疊機的螢幕、軸承等關鍵零組件，而螢幕仍將由三星提供面板，軸承方面則有幾家供應商，台廠則以新日興為主要供應商，組裝方面估計由最大代工夥伴鴻海操刀。過去筆電軸承折疊次數測試約2萬至3萬次，但手機的測試則需達10萬次以上，規格要求更嚴苛。一般預料，首款折疊iPhone將採用軸承，並仰賴過往在筆電業務與蘋果高度合作的新日興等台廠的研發能量。

據悉，新日興已具有量產折疊機專用軸承的能力，並已送樣許多品牌客戶。新日興曾指出，相較於筆電軸承，折疊的軸承需要承受更多次的彎折，因此可靠度相當重要，無論是用料、良率或者設計難度，都較筆電軸承高許多，利潤也更好。法人指出，蘋果新產品開發腳步不停歇，不斷與供應鏈合作開發折疊機，並且進行各種測試；其中，因軸承關乎產品可靠度以及使用者體驗，因此蘋果相當重視，新日興預估將扮演關鍵角色。

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