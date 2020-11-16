華爾街：美經濟黑暗冬季來了

愈來愈多華爾街高管和監管者預期，美國經濟正步入總統當選人白登所稱的「黑暗冬季」，成長和就業短期難復甦。（美聯社）

隨著美歐新一波新冠疫情 升溫、促使當局擴大實施封鎖措施，愈來愈多華爾街高管和監管者預期，美國經濟正步入總統當選人白登所稱的「黑暗冬季」，成長和就業短期難復甦。

美國新冠疫情持續惡化，13日單日新增確診病例達到約18.5萬人，再創新高，14日新增確診病例雖降至約16.1萬人，卻仍是連續第10天超過10萬人，多州已實施強制戴口罩等防疫措施。

在歐洲，奧地利宣布實施為期三周的全國封鎖令，並打算全民篩檢；德國表示，要準備迎接未來四到五個月的「嚴格」限制，也別預期當前的避疫規定會很快鬆綁；義大利也在更多地區實施封鎖。

聯準會（Fed）銀行監管業務副主席夸利斯表示，最晚可能要到2023年，經濟才會回升至疫情前的水準。一些華爾街高管也一再延後認為經濟將開始復甦的預期時點。摩根大通資產管理部門策略長凱利認為，失去的就業機會要到2022年才能回復，失業率最快要至2023年才能降至4.1%。

摩根史坦利執行長高曼對前景持審慎看法，「小型企業和個人的財務受到重創，特定產業需要好幾年才能復甦；我不預期奇蹟發生，未來幾年相當艱困」。高盛也警告，許多小型企業認為公司難以存續，愈三分之一的小型公司老闆已動用個人儲蓄維持營運，「儘管有些疫苗 相關的樂觀情緒，但不足以解決我們現在面臨的企業歇業等議題」。

儘管全球各地企業上季獲利都高於市場預估，但分析師警告，本季企業財報將讓投資 人感受到新一波封鎖措施的苦痛。

基金經理人認為，短期而言，歐美都採取更多管制措施，可能導致股市回檔，但從長期來看，眼前的震盪應可忍受，投資人不須隨著疫情相關消息而起舞。

金融時報報導，目前各界對新冠疫苗仍有諸多質疑 包括何時能普及，以及輝瑞研發的疫苗是否將成為全球解決疫情的方案，但基金經理人眼光更遠，認為這些細節無關緊要，關鍵在於已能看到隧道盡頭的曙光。

瑞士Unigestion多重資產投資經理人拜格指出，從公衛角度來看，這些都是重要問題，但對市場則不然，美國政局趨於明朗，疫苗也使可望使明年生活恢復正常。

高盛指出，新冠疫苗對明年經濟與股市的決定性，遠超過拜登的經濟政策。法國匯理投資集團2021年展望報告指出，股市前途仍頗坎坷，市場已預先反映疫苗能普及、資金充裕、貨幣政策將長期寬鬆等利多，但股市表現將不會直線上揚。