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分析師：歐洲央行下月仍會擴大貨幣寬鬆

編譯湯淑君、易起宇／綜合報導
歐洲民眾現在最關心，歐洲經濟究竟能否在聖誕節前重啟，小摩專家認為沒問題。（路透）
歐洲民眾現在最關心，歐洲經濟究竟能否在聖誕節前重啟，小摩專家認為沒問題。（路透）

新冠肺炎疫苗研發本周出現重大進展，激起世人對全球經濟展望可望否極泰來的希望。話雖如此，分析師認為，歐洲央行（ECB）仍會按原定計畫，在12月進一步擴大貨幣寬鬆措施。此外，摩根大通（小摩）專家相信，歐洲目前實施的新冠肺炎封鎖措施，會在聖誕假期開始前鬆綁。

MFS投資管理公司固定收益研究分析師皮雅莎（Annalisa Piazza）接受道瓊社訪問時說：「疫苗傳出重大初步成效，對人人都是好消息，包括ECB在內；不過，這對ECB未來會怎麼做，倒是沒什麼影響。」

她認為，疫苗傳佳音只是初步消息，對經濟的影響仍有待觀察。更何況ECB已表明，短期政策將聚焦於重新校準政策工具。

皮雅莎也認為，歐元區持續面臨通貨緊縮壓力。她說：「ECB認為通縮壓力只是暫時性的，但不容否認的是，我們面對的是極為負面的通膨情況。」即使日後疫苗問世有助於提振需求，短期來說，物價上漲幅度仍將受抑制，因為「產出缺口很大，仍需時間補足，以至於短期內通膨難以改善」。

ECB在10月政策會議上表示，在2021年初之前，通膨率都可能維持在負數，反映油價現況和德國暫時調降增值稅（VAT）。

歐洲各國現在都在加緊應對第二波疫情。德國和法國這兩個歐洲最大經濟體，已實施全國性封鎖措施，許多其他國家也都加強防範措施。近幾周封鎖措施升級，已再度衝擊歐洲服務業。

「歐洲趕得上在聖誕節前重啟經濟嗎？」隨著年底將至，這是許多歐洲人最想問的問題。摩根大通經濟學家David Mackie在12日發布的報告中表示：「鑒於12月會有大量的經濟和社會活動要進行，有必要了解目前的時間表是否會照常，而我們的判斷是會如常進行。」

德國的全國性封鎖措施預計將維持到11月底；法國目前的措施預計會延續到12月1日；英國最新的封鎖措施預計到12月2日結束。

Mackie表示：「封鎖措施應該會在12月初放寬，經濟和社會活動因此能趕在年終假期以前迅速恢復。」「歐洲明年初是否會再實施封鎖措施，還有待觀察，這多半取決於疫苗的發展，但至少現在歐洲國家在翻轉疫情上已做得夠多。」

小摩把歐洲最新的人流數據，與第一波疫情時的情況比較。小摩的結論是，德國、西班牙和英國的人流數量，已下降至足以維持疫情擴散在可控管的程度。

小摩也認為，愛爾蘭、荷蘭和斯洛伐克，這三個較早在目前第二波疫情中提高限制措施的國家，新增確診人數過去一周已經減少。

Mackie說：「這些經驗顯示，最近幾周在全歐洲實施的限制措施，將足以再次控制疫情，至少目前為止是如此。」

疫情 疫苗 德國

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