蘋果 Q3躍全球PC市場二哥
最新數據顯示，受惠於新冠肺炎疫情，蘋果iPad第3季出貨量估年增47%，讓蘋果持續維持全球平板電腦龍頭地位。若把平板電腦也算進去，蘋果上季在PC市場的出貨量甚至高居全球第二。
科技網站Appleinsider報導，市場研究機構Canalys的資料顯示，iPad第3季（截至9月底止）出貨量達1,520萬台，高於去年同期的1,040萬台，全球市占率從33.2%擴大至34.4%。
三星平板上季出貨大躍進，出貨量估年增79.8%，至900萬台，市占率達20.4%。華為平板上季則以510萬台，拿下11.5%的市占，出貨量排名第三。
亞馬遜和聯想平板以500萬與420萬台的出貨量，分居四、五名。亞馬遜的市占率為11.3%；聯想則是9.1%。
Canalys表示，若把平板電腦也納入個人電腦（PC）計算，蘋果已躋升為全球第二大PC供應商，總出貨量為2,207.5萬台，僅次於聯想的2,348.6萬台；季軍HP上季總出貨量為1,868.2萬台，連2,000萬台也不到。
蘋果10月29日公布財報時表示，上季的iPad營收達68億美元，不僅超過公司內部自行預測的61億美元，也遠遠高於去年同期的46.6億美元。
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