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加州確診破100萬例 每40人就有1人染疫

IEA調降今年石油需求預估

編譯湯淑君／綜合報導
國際能源署（IEA）12日調降今年的全球石油需求預測，反映歐、美新冠肺炎疫情復熾觸動新的封鎖禁令。（路透）
國際能源署（IEA）12日調降今年的全球石油需求預測，反映歐、美新冠肺炎疫情復熾觸動新的封鎖禁令。（路透）

國際能源署（IEA）12日調降今年的全球石油需求預測，反映新冠肺炎疫情復熾觸動新一波封鎖禁令，即使新冠疫苗研發有突破性的進展，也無法及時重振油市。

國際原油價格本周漲到十周高點，升破每桶45美元，短短三個交易日暴漲近12%，主要是因石油輸出國組織與其盟友（OPEC+）可能延長減產協議，再加上輝瑞藥廠研發的新冠肺炎疫苗傳出突破性進展、數周後可望獲准，都提振市場信心。西德州輕原油期貨12日盤中約跌0.9%至每桶41.11美元，仍守在41美元之上。

但IEA預測，疫苗問世「顯著」助長燃料用量的效應，至少要到明年下半年才會浮現。這個總部在巴黎的機構說：「說疫苗會讓生活恢復正常，還言之過早。就目前而言，我們不指望2021上半年會出現重大影響。需求展望差，一些國家產量增加…意味目前基本面太弱，撐不起油價。」

基於歐、美疫情再度升溫不得不重啟封鎖措施，IEA調降2020年全球石油需求預測至每日減少880萬桶，比10月的估計值下修40萬桶；第4季需求預測下修每日120萬桶；2021年第4季下修每日70萬桶。

IEA指出，需求展望晦暗不明，加上利比亞等地供應量升高，使月底即將開會商議產出政策的OPEC+承受壓力。IEA說：「除非基本面改變，否則油市重新平衡的任務，勢必將進展緩慢。」

知情的產油國代表向彭博資訊透露，OPEC+考慮延緩實施原訂增產的計畫，可能延後三到六個月。OPEC+目前維持每日約770萬桶的減產規模，疫苗不知何時問世的不確定性，讓產量決定難以定奪。

OPEC在11日發布的報告也調降今年全球石油需求預估，調降每日30萬桶，成為每日980萬桶，比去年需求水準低了10%。

這個組織也調降明年全球石油需求預測，下修每日30萬桶。

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