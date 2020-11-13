印度祭1200億美元刺激方案

印度推出總值9兆盧比的「印度自力更生3.0」刺激經濟計畫。(Getty Images)

印度 財政部長希塔拉曼12日在排燈節前夕宣布總值9兆盧比（1200億美元）的刺激經濟計畫，並預測印度經濟第4季可望恢復正成長。

希塔拉曼（Nirmala Sitharaman）在14日相當於印度新年的排燈節（Diwali）前夕宣布「印度自力更生3.0」（Atmanirbhar Bharat 3.0）計畫，希望刺激遭新冠肺炎重創的印度經濟。這項「印度自力更生3.0」計畫共有12項一系列的措施，期盼能刺激經濟和創造就業 機會。

這些措施中，企業只要僱用受武漢肺炎疫情影響長期失業的民眾、薪水低於1萬5000盧比的勞工 ，及透過印度勞工退休基金組織（Employees' Provident Fund Organization）找工作的人，都可獲得補貼，以鼓勵企業僱用上述需要幫助的人。此外，面對執政黨最大的支持群體農民，希塔拉曼也宣布提供6500億盧比肥料補貼，作為刺激經濟的一部分。

在「印度自立更生3.0」計畫中，印度政府也計劃為長期低迷的建築業注入活力，包括撥款1800億盧比為中等收入和弱勢地區興建住宅，這將啟動120萬間住宅的興建，及180萬間住宅將興建完成，並創造780萬個工作機會。