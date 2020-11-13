全球資金搶抱防禦型資產

美歐新冠疫情嚴峻，全球股市漲勢消退，公債、黃金成避風港。（路透）

新冠肺炎繼續在世界各地肆虐，美國 這波持續最長的新增確診人數趨勢未見緩解跡象，歐洲疫情 也持續惡化，使投資人重新評估股市是否過熱，全球股市這波漲勢消退，資金轉往公債、黃金及防禦股。策略師便認為，黃金的「疫情題材」還沒因為新冠疫苗研發進展而退燒。

美股三大指數12日早盤漲跌互見，道瓊工業指數跌逾200點，歐股跌0.7%，美國公債與黃金則上漲，顯示資金轉往避險資產及科技防禦股。紐約黃金現貨盤中漲0.6%至每英兩1877.04美元 。

RBC資本市場公司策略師團隊指出，黃金的疫情題材還沒結束，因為就算首批新冠疫苗出貨後，也仍面臨配銷與接種的挑戰。瑞銀分析師認為，金價仍將朝2000美元大關邁進。

最新統計顯示，全球累計確診人數已超過5,200萬人，逾128萬人病故。根據約翰霍普金斯大學11日統計，全球病故人數在一天之內激增1.2萬人，再度打破單日最高紀錄。

在美國，9月中旬開始的全國新增染疫人數上升趨勢已進入第九周。全美10日新增逾13.5萬個確診病例，七天平均值達創紀錄的約12.3萬例，迄10日止七天病故人數均值超過1,000人，為8月20日以來首見。

目前住院人數為創紀錄的61964人，超越4月15日的舊紀錄，對醫療體系造成壓力。歐洲的疫情也相當嚴峻，法國11日新增染疫人數3萬5879人，總數超過186萬人，為全球第四多，並且超越俄羅斯成為疫情最嚴重的歐洲國家。

義大利11日染疫人數超過百萬關卡，也名列全球十大嚴重國家之一。英國病故人數已超過5萬人。

路透10日統計，歐洲死亡人數已超過30萬人，由於歐洲只占全球人口10%，卻占全球病故人數的近四分之一。

德國總理梅克爾說，隨著冬季來臨，疫情將季春天更嚴峻，「我們必須維持預防措施」。