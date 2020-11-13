Google相簿免費空間…變小了

Google 11日宣布更新儲存空間政策，終止免費提供Google相簿無限儲存空間。 （美聯社）

Google 11日宣布更新儲存空間政策，終止免費提供Google相簿無限儲存空間，明年6月1日生效，屆時每個帳戶只有15GB的免費儲存空間，且任何上傳的高畫質相片和影片，都須計入Google帳戶的儲存空間配額。Google表示，上傳至Google相簿的照片和影片的數量已接近「難以理解」的水準。

根據科技新聞網站The Verge，Google相簿取消免費無限備份後，將讓這項服務失去一大賣點，但可能是為了進一步推動用戶註冊使用Google One會員方案；Google One服務內容為100GB以上的儲存空間，每月月費1.99美元。

路透則指出，此舉或許有助保護Google利潤 率。過去幾年來Google重金投資雲端儲存系統，但營收並未隨之增加，利潤持續萎縮。對於Google相簿用戶而言，這消息簡直是「晴天霹靂」，因為用戶可能在假定Google還會讓他們免費繼續上傳新照片的情況下，已儲存五年多來的照片。

Google表示，最新儲存空間的限制不適用於透過Google Pixel手機 上傳的照片，Pixel手機用戶仍能享受免費的無上限上傳空間。