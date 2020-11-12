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疫苗修補經濟 沒那麼快

編譯湯淑君／綜合報導
疫苗會使明年經濟為之一振，但就業、投資等蒙受的創傷，需要更長時間癒合。(路透)
疫苗會使明年經濟為之一振，但就業、投資等蒙受的創傷，需要更長時間癒合。(路透)

輝瑞與BioNTech合作研發的新冠疫苗預定本月底前尋求當局核可，激起全球經濟明年強勁復甦的希望。但經濟學家說，成功的疫苗會使明年經濟為之一振，但就業、投資和商業活動蒙受的疫情創傷，需要更長的時間癒合。

華爾街日報報導，即使輝瑞疫苗數周後獲准，也需再費時數月等夠多的人接種後，西方各國才能鬆綁最近二度實施的封鎖措施。同時，疫情下首當其衝的企業，特別是需近距離接觸的服務業，如餐旅和娛樂，仍須面對數月的需求疲軟。

近幾周來，歐洲確診病例再度竄升，已導致第二波封鎖措施，可能把歐陸經濟推入二度衰退的深淵。美國大致避免採行像歐洲那麼嚴厲的禁令，經濟可望持續成長，但成長可能減緩。

經濟學家並未因疫苗研發有突破進展，就縮短對歐美經濟恢復疫前規模所需的時間--美國和歐元區決策官員預計要到2022年經濟才會復原。

英、美、歐、日都已訂購大量疫苗，一旦證實安全無虞，這些富國經濟可望最先受惠，窮國可能要等候。但即使供應有限，疫苗推出也將造成可觀的效應。

智庫RAND Europe說，目前全球經濟產值以每年失血3.4兆美元的速度流失，但若美國、歐盟、英國、中國、印度和俄羅斯取得有效疫苗，全年損失可降到1.2兆美元；若初期只有最窮國無法取得疫苗，年損失可降到1530億美元。

美國可望名列第一批受惠國。但疫情打擊最深的產業，包括航空、餐旅、零售，要等數百萬人接種疫苗、群聚恢復安全，景氣才可能充分復甦。勞工部數據顯示，2至10月流失約1000萬個就業機會，逾四分之一是酒吧、餐廳和飯店工作。

美國失業率在3月觸及14.7%高峰，Amherst Pierpont證券首席經濟學家史丹利估計，可能要到明年中才會降回疫情前低點，即2月的3.5%。凱投宏觀經濟學家皮爾斯則認為，就業市場要返回疫前水準，至少還需要兩年。

疫苗 美國 疫情

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