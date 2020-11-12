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本田量產Level 3自駕車 跑第一

編譯陳律安／綜合報導
本田將成為全球首家量產「Level 3」等級自駕車的車廠，旗下車款Legend能在壅塞道路上自動駕駛。（路透）
本田將成為全球首家量產「Level 3」等級自駕車的車廠，旗下車款Legend能在壅塞道路上自動駕駛。（路透）

日本汽車大廠本田將成為全球首家量產「Level 3」等級自駕車的車廠，旗下車款Legend能在壅塞道路上自動駕駛。另外，日本鐵路公司也計劃明年進行子彈列車自駕測試。

本田11日表示，預計在明年3月前發售的豪華轎車Legend，將採用獲主管機關核准的「Level 3」等級自駕設備。日本國土交通省對本田這項「塞車自駕」（Traffic Jam Pilot）科技頒布安全認證，並表示「自駕車在減少交通事故、載送長者、改善物流方面，將扮演重大角色」。

自動駕駛從0至5共分為六個等級，本田的「Level 3」等級自駕技術，代表駕駛者在塞車等部分路況下，能讓車輛進行自動駕駛，駕駛自己則可從事閱讀、看電視等活動。

若是最高等級「Level 5」，車輛能在所有路況自動駕駛，完全不用人為干預。

世界各大車廠和科技業者，正斥資數十億美元全力發展自駕科技。全球第二大車廠豐田，已投資中國大陸自駕車系統供應商小馬智行4億美元，並對旗下研發部門投入大筆資金。

特斯拉稱技術逼近Level 5

美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克7月也表示，旗下自駕技術已「非常逼近」「Level 5」等級。

日本除了汽車自駕技術以外，未來可能連火車也能自動駕駛。東日本鐵道公司10日表示，將於明年秋季對旗下E7系列新幹線子彈列車進行自動駕駛測試，目標是未來人力短缺時運用自駕列車。

東日本鐵道公司社長深澤祐二指出，這列有12節車廂的E7列車，明年10月-11月將在新潟縣進行多次5公里測試，以檢查相關技術。

E7列車將由遠端監控，雖然駕駛人員會在車上，但不負責操控，只會在緊急狀況下接手。

目前有關單位未決定自駕列車何時服役。

自駕車 日本 本田

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