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歐盟反壟斷 控告亞馬遜

編譯林聰毅／綜合報導
歐盟監管機關指控亞馬遜濫用其線上零售的優勢，違反競爭法。 （路透）
歐盟監管機關指控亞馬遜濫用其線上零售的優勢，違反競爭法。 （路透）

歐盟監管機關10日控告亞馬遜（右圖，路透）濫用在線上零售的優勢地位、違反競爭法，並對這位美國電商巨人的商業手法展開第二項調查，成為繼Google之後、另一家美國科技巨人面臨歐盟的反托辣斯訴訟。亞馬遜股價10日重挫3.5%。

在交易商的投訴下，歐洲執委會自去年7月以來一直在調查亞馬遜的雙重角色--既是第三方供應商的市場，也是出售自家商品的賣家。執委會也在調查亞馬遜如何利用具競爭敏感性的商家資料為其「黃金購物車」（buy box）選擇優勝者，使客戶可以將特定零售商的商品直接加入其購物車上。

主管競爭事務的歐盟執委會專員薇絲塔格說：「我們必須確保像亞馬遜這類具市場實力的雙重角色平台不會扭曲競爭。」

以舉世最強悍反托辣斯官員見稱的薇絲塔格說：「當亞馬遜成為第三方賣家的競爭對手時，就不應利用第三方賣家的活動資料，以使自己受惠。亞馬遜平台上的競爭條件也必須公平。」歐盟可能明年才會對本案做出決定。

亞馬遜不同意歐盟的指控，該公司會要求舉行一場閉門聽證會為自己辯護。若獲判有罪、違反歐盟競爭法，亞馬遜可能面臨多達全球營收10%的罰款，相當於150億歐元（190億美元）。根據金融時報報導，以往亞馬遜淡化對反托拉斯的疑慮，指出許多零售商都有自家品牌產品，而且線上銷售僅占整個零售業的一小部分。

歐盟過去已對字母公司旗下的Google及其他公司課以巨額罰款。

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